4,5-кілограмову пухлину видалили лікарі з Феофанії

У клінічній лікарні Феофанія провели унікальну операцію. Лікарі видалили з грудної клітки пацієнтки пухлину вагою 4,5 кг.

Прооперували 66-річну Тетяну Вигонську з Хмельницькій області. Жінка дізналася про пухлину в легенях три роки тому, але через брак коштів відмовлялася від лікування.

У травні Тетяна Вигонська відчула сильну задишку та слабкість, тому була змушена звернутися по медичну допомогу. У Хмельницькій обласній лікарні їй поставили діагноз – солітарна фіброзна пухлина правого гемітораксу.



















Лікарі Феофанії видалили жінці 4,5-кілограмову пухлину – подробиці унікальної операції / 5 фотографий

Новоутворення затиснуло праву легеню й давило на ліву легеню та серце. Через розмір пухлини жінку відмовились оперувати у Хмельницькому.

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Місцеві лікарі відправили Вигонську до хірурга Віталія Соколова у Києві. Він оглянув жінку та погодився оперувати.

12-годинна операція пройшла на початку вересня. У ній брало участь понад 30 фахівців. Її вартість, з урахуванням використаної апаратури, препаратів та донорської крові, становить близько 1 млн грн.

– Складність операції полягає в тому, що, по-перше, важкий соматичний загальний стан пацієнтки – локалізація пухлини непроста, є небезпека великої крововтрати, пошкодження легень та зупинки серця, – пояснив головний лікар Феофанії Ігор Семенів.

Під час видалення пухлини використовувався апарат штучного кровообігу ЕКМО.

– Таких операцій у світі робиться не дуже багато. У пацієнтки двічі зупинялось серце. Один набір для підтримання для ЕКМО коштує 100 тис. грн, а вартість апарату – 6,5 млн грн. Успішні ЕКМО проводились у кардіохірургії. А застосування у пацієнтки з пухлиною в легенях – вперше в Україні, – розповів він.

Майже тиждень після операції стан жінки був важкий – п’ять днів її підтримував апарат ЕКМО. Нині пацієнтка самостійно дихає та вже виходила надвір.

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