Не ігноруйте свої груди: чому важливо робити самодіагностику молочних залоз

Жінкам говорять, що ходити до гінеколога на прийом потрібно раз на півроку. Це правильна і першочергова турбота про здоров’я, так само як і зі стоматологами. Проте обстеження у мамолога чомусь не відносять до обов’язкових. А турбота про молочні залози повинна стояти на одному щаблі з візитом до гінеколога.

Чому важливо робити обстеження у мамолога? Своєчасне виявлення проблем допоможе уникнути важких хвороб. А самообстеження – це профілактика.

Біль і дискомфорт – не завжди симптоми захворювання

Варто взяти до уваги, що перед початком місячного циклу жінка може відчувати болючі відчуття в грудях. Виникає дискомфорт, який можна сплутати з серйозною проблемою. У цьому випадку буде потрібна нормалізація функції молочної залози, але не за допомогою хірургічного втручання. Біль може виникати через:

гормональний дисбаланс;

неправильне харчування;

шкідливі звички;

хронічний стрес.

Факт дискомфорту вимагає уваги і звернення до мамолога. Він може порадити певні засоби для поліпшення роботи молочної залози. Наприклад, Епігалін Брест. Це рослинний засіб, що сприяє відновленню гормонального балансу, зменшує підвищену чутливість і біль, усуває набухання в грудях.

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Коли краще проводити самообстеження

Процедуру краще робити з певною періодичністю на 6-12 день менструального циклу. Жінкам у період менопаузи потрібно обстежувати груди щомісяця в один і той самий день. Частіше не варто, тому що зміни можуть бути незначними, щоб їх помітити. Ставтеся до процедури, як до нормального процесу, без негативних думок. Адже більшість новоутворень в грудях є доброякісними.

Але виключати факт, що деякі жінки знаходяться в групі ризику виникнення проблем з молочними залозами, не варто. Самодіагностику необхідно проводити жінкам, у яких:

немає дітей;

народження першої дитини відбулося у віці старше 30 років;

було багато абортів;

рано почалася менструація;

пізно настала менопауза;

є генетична схильність до онкологічних захворювань грудей;

у харчуванні переважає висококалорійна їжа;

є необхідність приймати гормональні препарати чи протизаплідні.

Як проводити самообстеження показано на зображенні нижче.

Пам’ятайте, що наше тіло несиметричне, тому легка, майже непомітна асиметрія – це нормально. Якщо зміни в формі, підйомі і нахилі грудей відбулися на ваших очах за кілька місяців огляду – це привід звернутися до лікаря. Не ігноруйте здоров’я молочних залоз. Самообстеження – правильне і відповідальне ставлення до здоров’я, яке має стати звичкою.