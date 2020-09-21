Осінь – відмінний час, щоб зайнятися собою. У цей період організм як ніколи потребує особливих старань у догляді. Косметолог з догляду за обличчям і тілом Анна Машковська дала прості, але ефективні рекомендації, як не набрати вагу восени.

– Ми метеозалежні, і як би нам не хотілося, але тривалість світлового дня і сонце на небі впливають на наш настрій. В осінню пору не варто піднімати собі настрій за допомогою нової порції морозива або шоколаду, не можна заїдати зневіру і нудьгу. Солодощі та випічка – уявні енергетики для нашого організму, – розповідає фахівець.

За її словами, організму в осінній період потрібні овочі і трохи фруктів.

– З фруктами необхідно бути обережніше, адже фруктозою перенасититися дуже легко, – зазначає Анна.

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Також косметолог розповідає, що повернувшись з відпустки необхідно продовжувати пам’ятати про себе.

– Можна записатися на танці, згадати про улюблені хобі. Коли людина зайнята, їй менше хочеться відволікатися на непотрібні для організму прийоми їжі, – додає Анна.

За її словами, восени необхідно відвідувати косметолога.

– Осінь – прекрасна пора для різних косметологічних процедур, як для обличчя, так і тіла. Можна записатися на улюблений масаж, апаратну методику або курс доглядів за тілом. Перші результати нас мотивують для подальшої підтримки себе у формі, час буде проведено приємно та з користю, – зазначає Анна.

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