Коли в Україні різко зросте захворюваність на Covid-19 – прогноз Комаровського

Різке зростання захворюваності на коронавірус в Україні очікується в середині жовтня 2020 року.

Про це заявив лікар Євген Комаровський під час прямого ефіру на своєму YouTube-каналі.

– Я не сумніваюся, що різке зростання захворюваності на коронавірус відбудеться, найімовірніше, з середини жовтня. Однак, це станеться не через ігнорування запобіжних заходів, а тому що ми, традиційно, протягу боїмося більше, ніж коронавірусу, – заявив Комаровський.

За його словами, у держав немає можливості загнати своїх громадян під суворий карантин.

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– Я вважаю, що всі зусилля держави мають бути спрямовані на максимальну підтримку системи охорони здоров’я. Варто припинити вливати гроші в усі проекти, які можуть зачекати, – зазначив Євген Комаровський.

Він додав, що зараз необхідно проводити курси для медсестер і санітарів, підвищувати кваліфікацію лікарів, будувати будівлі, налагоджувати виробництво кисневих апаратів, запасатися необхідними ліками, а також підтримувати медпрацівників, які, ризикуючи життям, боряться з коронавірусом.

Друга хвиля коронавірус

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні почалася друга хвиля коронавірусу. Про що свідчить кількість хворих, яка щодня перевищує 3 тис.

Однак глава держави запевнив, щойно в Україні стабілізується ситуація із захворюваністю, обов’язково знову відкриють кордони для іноземних громадян.