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Факти / Lifestyle

Кіт у мішку: Комаровський про російську вакцину від Covid-19

Поки російська вакцина від коронавірусу не пройде третю фазу випробувань, то її ефективність під питанням.

Про це розповів лікар Євген Комаровський під час прямого ефіру на своєму YouTube-каналі.

– Більшість мене питають про російську вакцину. Я не стверджую, що вона погана чи хороша. З високим ступенем ймовірності вона може бути хорошою, але це вакцина, яка не пройшла третю фазу клінічних випробувань, – заявив Комаровський.

За його словами, третій етап необхідний під час розробки вакцини, бо саме завдяки йому можна встановити її ефективність.

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Комаровський підкреслив, що тільки після всіх необхідних обстежень та офіційної реєстрації вакцини він зможе її рекомендувати людям.

– Поки я не можу вам відповісти потрібно вакцинуватися чи ні, бо це кіт у мішку. Може це наймиліший кіт, але нам це ще належить з’ясувати, – зазначив Євген Комаровський.

Російська вакцина проти Covid-19

8 вересня з’явилася інформація, що російська вакцина проти коронавірусу, про розробку та затвердження якої стало відомо ще на початку серпня, з’явиться у регіонах Російської Федерації найближчим часом, конкретні терміни не називаються.

Речовина, розроблена дослідним центром ім. Гамалії, отримала дозвіл на випуск.

Водночас вакцинування громадян країни проводитиметься добровільно.

Фото: УНІАН

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