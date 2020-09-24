Науковці встановили температурні умови, за яких Covid-19 перестає бути небезпечним

Інститут фізики США представив результати останнього коронавірусного дослідження, в якому встановлено температурні умови, за яких вірус перестає бути активним.

Це висока температура та низька вологість повітря.

– Це призводить до високої швидкості випаровування крапель, які виділяються під час кашлю або просто розмови, і це значно знижує життєздатність вірусу.

Науковці пояснюють, що протягом літа коронавірус активно поширювався і в таких температурних умовах – йдеться про густонаселені міста та мегаполіси.

Однак сюди додається ще один важливий фактор – швидкість вітру.

Інститут фізики США попередив, що друга хвиля пандемії коронавірусу восени та взимку стане цілком можливою.

Низька температура, висока вологість та поривистий вітер лише підвищать шанси вірусу.

Польща створила перші у світі ліки від Covid-19

Фармацевтична компанія Biomed Lublin створила перші у світі ліки від коронавірусу, до складу яких входить плазма людей, які перехворіли на Covid-19, тобто антитіла, що вбивають вірус.

Наступним етапом стане проходження клінічних випробувань.

Якщо препарат доведе свою ефективність, першими його отримають поляки.

Джерело: Eurek Alert