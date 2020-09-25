Метеозалежність: чому зі зміною клімату стане більше погодозалежних людей

У світі у зв’язку зі зміною клімату стало більше людей, які страждають від метеорологічної залежності.

Метеозалежність – це зміна самопочуття людини, пов’язана зі змінами погодних умов.

Погодна чутливість властива всім без винятку людям. І дійсно – хто не спить, коли за вікном йде дощ? Водночас у сонячну погоду настрій поліпшується ніби сам собою.

Однак у разі, коли зміни погоди викликають у людини серйозний дискомфорт і неприємні відчуття, коли організм слабшає і з’являється гіперчутливість, можна говорити про метеорологічну залежність.

– Метеозалежність пов’язана з погодними умовами, які різко змінюються. Організм людини не встигає адаптуватися. Більшість людей “відчувають” погоду, коли йде різке похолодання, – пояснила професор, доктор фізико-математичних наук, керівник відділу кліматичних досліджень і довгострокового прогнозу погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

30% людей залежать від погоди

Деякі дослідження свідчать про те, що близько 30% людей дійсно залежать від погоди.

Часто погодна залежність пов’язана зі станом здоров’я людини. Наприклад, серед тих, у кого немає серцево-судинних патологій, близько 5-10% метеозалежних. Але серед гіпертоніків метеозалежні близько 50%.

Деякі люди з метеозалежністю можуть проявляти ознаки гіпотонії.

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Симптоми метеозалежності

У дні, коли різко змінюється погода, у людей відбувається загострення мігрені, артриту, розсіяного склерозу.

Симптоми метеозалежності можуть бути різними:

дратівливість;

втома;

слабкість, сонливість;

раптові падіння артеріального тиску;

запаморочення і головний біль;

біль у м’язах;

кровотеча з носа;

біль у серці;

загострення хронічних захворювань та ін.

Зміна клімату погіршила ситуацію

Глобальне потепління і надзвичайна нестійкість температурного режиму негативно впливає на самопочуття людей, які страждають від метеозалежності, розповіла Мартазінова.

– Нині спостерігається дуже часта зміна погодних умов – щотижня змінюється погода. Це означає, що буде більше людей, які страждають від зміни погодних умов, тому що перепади погоди стають більш контрастними. Раніше люди були більш витривалими, загартованими, – сказала Мартазінова.

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Що допоможе, коли стало зле через погоду

У світі ще не вигадали універсальні ліки, які допоможуть впоратися з симптомами метеозалежності, адже вони у всіх різні.

Водночас може допомогти відпочинок, легкий масаж рук і сон.

Також рекомендують звернутися до лікаря з проханням призначити лікувальні трав’яні чаї.