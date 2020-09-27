Пожирає мозок: у США виявили смертельний мікроб у міському водогоні

У штаті Техас у місті Лейк-Джексон (США) у міському водогоні виявили смертельний мікроб, який поїдає мозок. Зокрема, амеба Naegleria fowleri може спричинити інфекцію, яка зазвичай призводить до смертельних наслідків.

У містах Лейк-Джексон, Фріпорт, Енглтон, Бразорія, Річвуд, Ойстер-Крік, Клют та Розенберг 25 вересня навіть забороняли використовувати воду для будь-яких цілей, крім змиву туалетів. Але наступного дня заборону скасували, залишивши її тільки у Лейк-Джексоні.

Місцева влада вже заявила, що воду дезінфікують, однак перед вживанням її потрібно кип’ятити.

Водночас лікарі попередили, що діти, люди похилого віку і з ослабленою імунною системою особливо уразливі. Крім того, на початку вересня від інфікування Naegleria fowleri помер шестирічний хлопчик.

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Наразі систему водопостачання промивають, щоб провести повторні тестування і переконатися, що вода безпечна для використання.

Амеба Naegleria fowleri є у прісній воді у всьому світі. Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) заявили, що мікроб зазвичай потрапляє в організм людини через ніс у мозок, коли вона плаває або пірнає в теплих прісноводних місцях.

Люди, які інфікувалися Naegleria fowleri, відчувають жар, нудоту і блювоту, а також головні болі. Більшість хворих помирає протягом тижня.

Нещодавно у Китаї виявили небезпечний тип вірусу SFTS Virus, який передається через укус кліща. У хворих фіксують лихоманку, кашель, а також зниження рівня лейкоцитів і тромбоцитів у крові.