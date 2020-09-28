Медикам і правоохоронцям, які виконують свої службові обов’язки на тлі другої хвилі епідемії Covid-19 і лідирують за захворюваністю коронавірусом, слід підняти виплати й зарплати. Про це йдеться в статті Залишитися в живих: поліція і медицина на фронті боротьби з пандемією, опублікованій виданням kp.ua.

Антирекорди Covid-19 продовжують рости кожного дня. А медики та поліцейські, які з моменту оголошення карантину затягли паски і занурилися в посилений режим роботи, фактично 24/7, контактують з вірусом найбільше. Представники медицини та поліції є лідерами за кількістю хворих як в Україні, так і в усьому світі. В Україні з початку епідемії захворіло понад 5,4 тис. поліцейських і 15 тис. медпрацівників, — йдеться в публікації.

Автор також зазначає, що забезпечення медиків засобами захисту пущено на самоплив, розмір страховок для них мінімальний.

Через хворобу і погані умови лікарів стає все менше, навантаження на робітників, відповідно, зростає, хворих перекидають в інші установи, що негативно впливає на зростання захворювання. Медики голими руками стримують хворобу. Міністр охорони здоров’я й раніше заявляв, що ставки українських лікарів дуже малі й необхідно зробити все для утримання якісних фахівців в країні. Але поки можливо підвищити зарплати щонайбільше на 3,5 тис. грн, що далеко від рівня гідної оплати, — наголошується в статті.

Що до правоохоронців, то щодня до боротьби з Covid-19 залучаються близько 15,5 тис. поліцейських, прикордонників, нацгвардійців, лікарів системи МВС і рятувальників.

Це щоденні виїзди на сотні викликів через порушення карантинного режиму, забезпечення безпеки медустанов, де лікують інфікованих коронавірусом, робота на санітарних постах в найбільш постраждалих регіонах. Недавнє тестування показало, що понад 15% поліцейських вже безсимптомно перехворіли Covid-19, — підкреслюється в публікації.

З огляду на це автор вказує на необхідність збільшення підтримки правоохоронців і медиків.

Робота в таких умовах протягом багатьох місяців просто вбиває. І якщо держава виснажила свій бюджет для доплат такого роду, необхідні ініціативи — створення локальних фондів допомоги, щоб люди отримували справедливу доплату. Не можна кидати тих, хто бореться за життя та охороняє порядок в країні в такий складний час, їх впевнено можна назвати справжніми героями нашого часу, — наголошується в статті.

Раніше Факти ICTV писали, що НСЗУ оприлюднила список безкоштовних послуг для хворих на Covid-19.