Правильне харчування восени: 5 порад для зміцнення імунітету

Восени організм виснажується через брак поживних речовин та відсутність сонця, тому читайте рекомендації, які допоможуть залишатися здоровим та урізноманітнити осіннє харчування.



Правильне харчування восени

Підтримуйте водний баланс організму.

Здається, що восени не так хочеться пити, як влітку. Але, навіть якщо не відчуваєте спраги, питного режиму необхідно дотримуватися, щоб подолати хронічну втому, стрес та поліпшити роботу мозку.

Вживати сезонні овочі та фрукти.

Гарбуз, яблука, груші, виноград, баклажани, солодкий перець, різні види капусти, корінь петрушки, селери, морква – джерела вітамінів та мікроелементів, які підготують організм до сезонних змін.

Обмежте вживання солодкого (цукру).

Навіть якщо ви не ставите перед собою мету скинути кілька зайвих кілограм, пам’ятайте, що простий цукор може стати причиною різних захворювань.

ВООЗ рекомендує обмежити споживання вільного цукру до 10% від загальної кількості спожитих калорій. Їжте мед, фрукти і сухофрукти, робіть смузі на основі банану, запікайте яблука з домашнім сиром і гарбуз з корицею та горіхами.

Обмежте вживання жирної та важкої їжі.

Віддайте перевагу продуктам, де більше корисних жирів: авокадо, оливкова олія, горіхи та червона риба. Повноцінне харчування допоможе залишатися ситим протягом довгого часу та зберігати хорошу фізичну форму.

Додавайте спеції та прянощі в гарячі напої.

До зігріваючих відносять імбир, кардамон, мускатний горіх, корицю, лавровий лист, гвоздику, перець червоний і чорний, шафран, куркуму, кмин. Для приємного аромату додавайте частинки фруктів, а підсолодити напій можна солодкою настоянкою шипшини або медом.

Джерело: Центр громадського здоров’я