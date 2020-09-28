У жінок з віком не зникає бажання займатися сексом – вчені

Вчені з університету Піттсбург спростували міф, що у жінок з віком зникає бажання займатись сексом. Це питання науковці досліджували 15 років. Увесь цей час вони спостерігали за понад 3 200 жінками.

– Близько чверті жінок вважають секс дуже важливим, незалежно від віку. Дослідження показало, що значна кількість жінок високо цінують секс, навіть коли вони стають старшими, і в цьому немає нічого дивного, — заявила доктор Холлі Томас.

Вона переконує, що це дослідження допоможе медикам, оскільки раніше саме вік називали причиною зниження сексуального бажання у жінок.

28% жінок заявили, що у середньому віці секс для них менш важливий, однак близько 27% запевняють, що секс залишається дуже важливим навіть у 40, 50 і 60 років.

– У цілому люди, які здорові і знаходяться в хороших стосунках з партнером, залишаються сексуальними та сексуально активними, незалежно від віку, — пояснила директор Центру жіночого здоровʼя.

Науковці зазначили, що раніше дослідження показували звʼязок між зниженням сексуальності і віком, адже під час досліджень порівнювали бажання жінки у різні десятиліття життя. У новому дослідженні використали інший тип аналізу, який дозволив дослідникам простежити траєкторію бажання жінки з плином часу.

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Жінок, які залишаються сексуально активними, описали ось так: вони освічені, рідко страждають від депресії та у середньому віці отримують більше задоволення від сексу, аніж раніше.

Також це залежить від соціально-економічних факторів. Наприклад, більш освічені жінки можуть мати вищий дохід і відчувати себе більш стабільно у житті.

– Тому у них більше вільного часу та можливостей, щоб зробити секс пріоритетом, тому що вони не турбуються про інші речі, — зазначили дослідники з Піттсбурга.

Спостереження виявило ще один фактор, який важливий у сексуальній активності — раса і етнічна приналежність. Наприклад, афро-американські жінки частіше говорили, що секс важливий для них у середньому віці, в той час, як китайські і японські жінки оцінювали секс у середньому віці як неважливий.

Холлі Томас додала, що ставлення до сексу більше залежить від соціокультурних чинників, аніж від біологічних.

Перешкоди на шляху до жіночого оргазму

Романтика, кохання і повага, звичайно, речі потрібні у стосунках, проте якісне сексуальне життя також один із найважливіших аспектів.

Існує низка причин, чому жінки залишаються без оргазмів, зокрема проблеми зі здоров’ям, страхи, комплекси. Чому жінки не можуть отримати оргазм – читайте на Фактах ICTV.