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Факти / Lifestyle

У жінок з віком не зникає бажання займатися сексом – вчені

Вчені з університету Піттсбург спростували міф, що у жінок з віком зникає бажання займатись сексом. Це питання науковці досліджували 15 років. Увесь цей час вони спостерігали за понад 3 200 жінками.

– Близько чверті жінок вважають секс дуже важливим, незалежно від віку. Дослідження показало, що значна кількість жінок високо цінують секс, навіть коли вони стають старшими, і в цьому немає нічого дивного, — заявила доктор Холлі Томас.

Вона переконує, що це дослідження допоможе медикам, оскільки раніше саме вік називали причиною зниження сексуального бажання у жінок.

28% жінок заявили, що у середньому віці секс для них менш важливий, однак близько 27% запевняють, що секс залишається дуже важливим навіть у 40, 50 і 60 років.

– У цілому люди, які здорові і знаходяться в хороших стосунках з партнером, залишаються сексуальними та сексуально активними, незалежно від віку, — пояснила директор Центру жіночого здоровʼя.

Науковці зазначили, що раніше дослідження показували звʼязок між зниженням сексуальності і віком, адже під час досліджень порівнювали бажання жінки у різні десятиліття життя. У новому дослідженні використали інший тип аналізу, який дозволив дослідникам простежити траєкторію бажання жінки з плином часу.

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Жінок, які залишаються сексуально активними, описали ось так: вони освічені, рідко страждають від депресії та у середньому віці отримують більше задоволення від сексу, аніж раніше.

Також це залежить від соціально-економічних факторів. Наприклад, більш освічені жінки можуть мати вищий дохід і відчувати себе більш стабільно у житті.

– Тому у них більше вільного часу та можливостей, щоб зробити секс пріоритетом, тому що вони не турбуються про інші речі, — зазначили дослідники з Піттсбурга.

Спостереження виявило ще один фактор, який важливий у сексуальній активності — раса і етнічна приналежність. Наприклад, афро-американські жінки частіше говорили, що секс важливий для них у середньому віці, в той час, як китайські і японські жінки оцінювали секс у середньому віці як неважливий.

Холлі Томас додала, що ставлення до сексу більше залежить від соціокультурних чинників, аніж від біологічних.

Перешкоди на шляху до жіночого оргазму

Романтика, кохання і повага, звичайно, речі потрібні у стосунках, проте якісне сексуальне життя також один із найважливіших аспектів.

Існує низка причин, чому жінки залишаються без оргазмів, зокрема проблеми зі здоров’ям, страхи, комплекси. Чому жінки не можуть отримати оргазм  читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CNN

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