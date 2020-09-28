Які вітаміни потрібні для зміцнення волосся і в яких продуктах вони містяться, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
З часом волосся може втрачати свою привабливість та здоровий вигляд.
Цьому є різні причини:
- погана екологія чи інші зовнішні чинники;
- проблеми із здоров’ям;
- поганий догляд;
- постійне фарбування;
- нестача вітамінів;
- незбалансоване харчування та втрата водного балансу;
- спадковість;
- депресія;
- ведення шкідливого способу життя.
Одними із найважливіших компонентів здорового волосся є вітаміни. Саме їхня нестача може призвести до випадіння, січення, поганого росту, сухості і тьмяності волосся.
Які вітаміни необхідні для зміцнення волосся?
Вітамін А, В2, В3, В5, В6, B7, В9, Е, С, D3 та інші.
У яких продуктах є ці вітаміни для волосся?
Вітамін А
Він зміцнює волосся, стимулює його ріст та захищає від зовнішніх чинників. Вітамін А знаходиться у наступних продуктах:
- моркві;
- вершковому маслі;
- жирних видах сиру;
- мигдалі;
- яєчних жовтках;
- печінці.
Вітамін B2
Він відповідає за зволоження волосся – запобігає сухості. Регулює концентрацію жиру біля коренів волосся, зовнішній вигляд залишається свіжим довше. Вітамін B2 заходиться у наступних продуктах:
- молочних (молоко, сир, сметана тощо);
- хлібобулочних виробах;
- м’ясі;
- печінці.
Вітамін В3
Цей вітамін зміцнює природній пігмент волосся та запобігає ранній сивині. Вітамін B2 заходиться у наступних продуктах:
- рибі;
- печінці;
- яловичині;
- цільних зернах.
Вітамін В5
Забезпечує красу не тільки волосся, але й шкіри та нігтів. Дякуючи вітаміну В5 волосся стає густим та блискучим.
- печінці;
- молоці;
- яйцях;
- горіхах;
- помідорах.
Читайте: Модні стрижки 2020: що буде в тренді
Вітамін В6
Якщо вас турбує лупа та загальний стан шкіри голови, то ідеально підійде вітамін В6, він є у:
- свинині;
- рибі;
- яйцях;
- печінці;
- картоплі;
- сої;
- капусті;
- волоських горіхах і фундуку;
- моркві;
- помідорах;
- полуниці;
- цитрусових.
Вітамін B7
Цей вітамін підійде людям, що страждають від екземи та випадіння волосся. Він знаходиться у:
- мигдалі;
- броколі;
- яйцях;
- рибі;
- насінні соняшника.
Вітамін В9
Стимулює ріст волосся та знаходиться у:
- пивних дріжджах;
- рибі;
- овочах;
- твердому і м’якому сирі.
Вітамін E
Зміцнює, запобігає випадінню волосся, нормалізує роботу сальних залоз та надає м’якості волоссю. Він міститься у:
- у вершковому маслі;
- рослинній олії;
- томатах;
- шпинаті;
- петрушці.
Вітамін С
Зміцнює імунну систему, необхідний для росту та покращує загальний стан волосся. Знаходиться у:
- апельсині, лимоні, полуниці, ківі та грейпфруті;
- броколі;
- шпинаті;
- цвітній капусті;
- петрушці.
Вітаміни D та D3
Постійне вживання цих вітамінів допоможе покращити не тільки волосся, але й зір та загальний стан шкіри. Вони знаходяться у:
- молоці;
- грибах;
- ковбасах з натурального м’яса;
- печінці тріски;
- сирі;
- рибі.
Для чого потрібні вітаміни, які з них необхідно приймати восени, щоб укріпити імунітет, розкажуть Факти ICTV.