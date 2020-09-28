Які вітаміни потрібні для зміцнення волосся і в яких продуктах вони містяться, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

З часом волосся може втрачати свою привабливість та здоровий вигляд.

Цьому є різні причини:

погана екологія чи інші зовнішні чинники;

проблеми із здоров’ям;

поганий догляд;

постійне фарбування;

нестача вітамінів;

незбалансоване харчування та втрата водного балансу;

спадковість;

депресія;

ведення шкідливого способу життя.

Одними із найважливіших компонентів здорового волосся є вітаміни. Саме їхня нестача може призвести до випадіння, січення, поганого росту, сухості і тьмяності волосся.

Які вітаміни необхідні для зміцнення волосся?

Вітамін А, В2, В3, В5, В6, B7, В9, Е, С, D3 та інші.

У яких продуктах є ці вітаміни для волосся?

Вітамін А

Він зміцнює волосся, стимулює його ріст та захищає від зовнішніх чинників. Вітамін А знаходиться у наступних продуктах:

моркві;

вершковому маслі;

жирних видах сиру;

мигдалі;

яєчних жовтках;

печінці.

Вітамін B2

Він відповідає за зволоження волосся – запобігає сухості. Регулює концентрацію жиру біля коренів волосся, зовнішній вигляд залишається свіжим довше. Вітамін B2 заходиться у наступних продуктах:

молочних (молоко, сир, сметана тощо);

хлібобулочних виробах;

м’ясі;

печінці.

Вітамін В3

Цей вітамін зміцнює природній пігмент волосся та запобігає ранній сивині. Вітамін B2 заходиться у наступних продуктах:

рибі;

печінці;

яловичині;

цільних зернах.

Вітамін В5

Забезпечує красу не тільки волосся, але й шкіри та нігтів. Дякуючи вітаміну В5 волосся стає густим та блискучим.

печінці;

молоці;

яйцях;

горіхах;

помідорах.

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Вітамін В6

Якщо вас турбує лупа та загальний стан шкіри голови, то ідеально підійде вітамін В6, він є у:

свинині;

рибі;

яйцях;

печінці;

картоплі;

сої;

капусті;

волоських горіхах і фундуку;

моркві;

помідорах;

полуниці;

цитрусових.

Вітамін B7

Цей вітамін підійде людям, що страждають від екземи та випадіння волосся. Він знаходиться у:

мигдалі;

броколі;

яйцях;

рибі;

насінні соняшника.

Вітамін В9

Стимулює ріст волосся та знаходиться у:

пивних дріжджах;

рибі;

овочах;

твердому і м’якому сирі.

Вітамін E

Зміцнює, запобігає випадінню волосся, нормалізує роботу сальних залоз та надає м’якості волоссю. Він міститься у:

у вершковому маслі;

рослинній олії;

томатах;

шпинаті;

петрушці.

Вітамін С

Зміцнює імунну систему, необхідний для росту та покращує загальний стан волосся. Знаходиться у:

апельсині, лимоні, полуниці, ківі та грейпфруті;

броколі;

шпинаті;

цвітній капусті;

петрушці.

Вітаміни D та D3

Постійне вживання цих вітамінів допоможе покращити не тільки волосся, але й зір та загальний стан шкіри. Вони знаходяться у:

молоці;

грибах;

ковбасах з натурального м’яса;

печінці тріски;

сирі;

рибі.

Для чого потрібні вітаміни, які з них необхідно приймати восени, щоб укріпити імунітет, розкажуть Факти ICTV.