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Факти / Lifestyle

Вітаміни для зміцнення волосся: які продукти потрібно їсти

Які вітаміни потрібні для зміцнення волосся і в яких продуктах вони містяться, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

З часом волосся може втрачати свою привабливість та здоровий вигляд.

Цьому є різні причини:

  • погана екологія чи інші зовнішні чинники;
  • проблеми із здоров’ям;
  • поганий догляд;
  • постійне фарбування;
  • нестача вітамінів;
  • незбалансоване харчування та втрата водного балансу;
  • спадковість;
  • депресія;
  • ведення шкідливого способу життя.

Одними із найважливіших компонентів здорового волосся є вітаміни. Саме їхня нестача може призвести до випадіння, січення, поганого росту, сухості і тьмяності волосся.

Які вітаміни необхідні для зміцнення волосся?

Вітамін А, В2, В3, В5, В6, B7, В9, Е, С, D3 та інші.

У яких продуктах є ці вітаміни для волосся?

Вітамін А

Він зміцнює волосся, стимулює його ріст та захищає від зовнішніх чинників. Вітамін А знаходиться у наступних продуктах:

  • моркві;
  • вершковому маслі;
  • жирних видах сиру;
  • мигдалі;
  • яєчних жовтках;
  • печінці.

Вітамін B2

Він відповідає за зволоження волосся – запобігає сухості. Регулює концентрацію жиру біля коренів волосся, зовнішній вигляд залишається свіжим довше. Вітамін B2 заходиться у наступних продуктах:

  • молочних (молоко, сир, сметана тощо);
  • хлібобулочних виробах;
  • м’ясі;
  • печінці.

Вітамін В3

Цей вітамін зміцнює природній пігмент волосся та запобігає ранній сивині. Вітамін B2 заходиться у наступних продуктах:

  • рибі;
  • печінці;
  • яловичині;
  • цільних зернах.

Вітамін В5

Забезпечує красу не тільки волосся, але й шкіри та нігтів. Дякуючи вітаміну В5 волосся стає густим та блискучим.

  • печінці;
  • молоці;
  • яйцях;
  • горіхах;
  • помідорах.

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Вітамін В6

Якщо вас турбує лупа та загальний стан шкіри голови, то ідеально підійде вітамін В6, він є у:

  • свинині;
  • рибі;
  • яйцях;
  • печінці;
  • картоплі;
  • сої;
  • капусті;
  • волоських горіхах і фундуку;
  • моркві;
  • помідорах;
  • полуниці;
  • цитрусових.

Вітамін B7

Цей вітамін підійде людям, що страждають від екземи та випадіння волосся. Він знаходиться у:

  • мигдалі;
  • броколі;
  • яйцях;
  • рибі;
  • насінні соняшника.

Вітамін В9

Стимулює ріст волосся та знаходиться у:

  • пивних дріжджах;
  • рибі;
  • овочах;
  • твердому і м’якому сирі.

Вітамін E

Зміцнює, запобігає випадінню волосся, нормалізує роботу сальних залоз та надає м’якості волоссю. Він міститься у:

  • у вершковому маслі;
  • рослинній олії;
  • томатах;
  • шпинаті;
  • петрушці.

Вітамін С

Зміцнює імунну систему, необхідний для росту та покращує загальний стан волосся. Знаходиться у:

  • апельсині, лимоні, полуниці, ківі та грейпфруті;
  • броколі;
  • шпинаті;
  • цвітній капусті;
  • петрушці.

Вітаміни D та D3

Постійне вживання цих вітамінів допоможе покращити не тільки волосся, але й зір та загальний стан шкіри. Вони знаходяться у:

  • молоці;
  • грибах;
  • ковбасах з натурального м’яса;
  • печінці тріски;
  • сирі;
  • рибі.

Для чого потрібні вітаміни, які з них необхідно приймати восени, щоб укріпити імунітет, розкажуть Факти ICTV.

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