Світ поступово почне повертатися до нормального життя після пандемії коронавірусу навесні 2021 року, вважає лікар-вірусолог Алла Мироненко.

Також, за її словами, Covid-19 стане звичайним респіраторним вірусом, як і грип.

Мироненко зазначила, що позитивну роль у цьому відіграє носіння масок і дотримання дистанції.

– Цей вірус стане звичайним респіраторним збудником, яких ми знаємо близько 200. З цим будуть стикатися діти, а дорослі не хворітимуть, – сказала лікар.

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На її думку, без вакцини світ зможе перемогти коронавірус, якщо перехворіє 80% населення.

Станом на 29 вересня коронавірус у світі підтвердили у 33 549 873 людей, а за останню добу захворіли ще понад 400 тис.

Жертвами Covid-19 стали вже 1 006 379 пацієнтів, водночас одужали 24 878 124 хворих.

Однак у ВООЗ вважають, що реальна кількість смертей від коронавірусу більша, ніж свідчить офіційна статистика.