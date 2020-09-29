Правильне харчування: бюджетні продукти

Які бюджетні продукти підходять для правильного харчування – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

1. Гречка

Гречка – це фаворит правильного харчування й багатьох дієт. Ця крупа містить величезну кількість білка (4 г на 100 г), клітковини, а також вітамінів групи B, E і К. Щоби гречка добре засвоювалася, її потрібно вживати з жирами. Ця крупа прекрасно поєднується з молоком або кефіром.

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2. Нут

Нут або турецький горох – це основний продукт близькосхідної кухні. Завдяки підвищеному вмісту білка нут можна використовувати у веганських дієтах як повноцінний замінник м’яса. У ньому мало жирів (6-7 г на 100 г), тому він точно не зашкодить фігурі.

3. Яйця

Яйця – це джерело корисного білка (13 г на 100 г), який перевершує за корисними властивостями білок м’яса птиці або риби. Курячі й перепелині яйця крім протеїнів містять потужні антиоксиданти – селен, лютеїн, холін. Ці речовини добре впливають на зір і нервову систему. Помірне вживання (не більше 1-2 шт на добу) такого продукту блокує вироблення шкідливого холестерину.

4. Вівсянка

Про користь вівсянки можна говорити довго: правильне харчування практично не обходиться без цього продукту. Це відмінне джерело клітковини, складних вуглеводів і антиоксидантів. В одній порції каші містяться всі необхідні організму мікроелементи: калій, магній, кальцій, фосфор, залізо, йод, цинк. Вівсянка корисна людям із проблемами шлунково-кишкового тракту і всім, хто стежить за фігурою.

5. Темний хліб

Житній, чорний, сірий хліб містить магній і залізо. Цей продукт підвищує гемоглобін, покращує функцію кровотворення й запобігає розвитку новоутворень. Згідно з дослідженнями, люди, які вживають чорний хліб, у три рази рідше хворіють на цукровий діабет.

6. Пшоно

Безглютенова крупа, яка є у всіх куточках земної кулі. Вона насичена білком, харчовими волокнами, мінералами і вітамінами. Збалансований і гармонійний склад сприяє нормалізації рівня глюкози в крові, очищенню організму від токсинів, відновленню кишкової мікрофлори, профілактиці серцево-судинних і ендокринних захворювань, а також схудненню.

7. Кефір

Кисломолочний продукт, який можуть вживати в їжу навіть люди з молочною непереносимістю. Він перетворює лактозу на молочну кислоту, яка легко засвоюється організмом. У кефірі також міститься багато вітамінів, холіну й бета-каротину.

8. Сир

Сир – цінне джерело кальцію і протеїну. Він містить амінокислоти, вітаміни А, B, E, P. Продукт обов’язково потрібно вживати після фізичних навантажень і важких тренувань у спортзалі для відновлення організму. Дієтологи радять надавати перевагу продукту з жирністю не менше 5%, тому що знежирений сир містить набагато менше корисних речовин.

9. Куряча грудка

Біле м’ясо – дієтичний продукт, який містить 23,6 г білка на 100 г. Його цінують спортсмени і прихильники здорового харчування за низьку калорійність (101 ккал на 100 г), знижений вміст жирів і практично відсутність вуглеводів. Ще одна перевага – куряча грудка на відміну від червоного м’яса, не провокує появу новоутворень.

Правильне харчування підтримує організм у тонусі, покращує імунітет і знижує ймовірність багатьох захворювань. Поради, як зробити ваш раціон кориснішим і здоровішим – читайте в матеріалі Фактів ICTV.