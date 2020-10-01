Коли вакцина проти Covid-19 з’явиться в Україні – прогноз ВООЗ

Вакцина від коронавірусу може з’явитися в Україні у другій половині 2021 року.

Її використовуватимуть для вразливих груп населення, заявив в інтерв’ю Супільному керівник офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

ВООЗ нині контролює розробку 200 експериментальних вакцин, які знаходяться на різній стадії досліджень та випробувань.

З них вже 8 вакцин перебувають у третій фазі клінічних випробувань, і ще один препарат на підході.

– Ми маємо 9 вакцин, котрі до кінця грудня 2020 року мають показати результати, які ми зможемо розпочати вивчати. Якщо все вдаватиметься дуже добре, то вакцина в Україні може бути в наявності в другій половині 2021 року для людей із вразливих груп населення, – сказав Хабіхт.

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Нині у програмі ВООЗ щодо виробництва та розповсюдження вакцини від коронавірусної хвороби залучено 156 економічних структур, програма вакцинації має охопити 2/3 населення планети. Україна отримає вакцину в рамках програми COVAX.

Хабіхт зауважив, що нині у світі не існує жодного препарату, яким можна було вилікувати коронавірус.

Вакцина проти коронавірусу

Володимир Зеленський в інтерв’ю китайському виданню Сіньхуа заявив, що Україна зацікавлена у подальшій координації з Китаєм зусиль у боротьбі з наслідками пандемії коронавірусу.

Особливої важливості набуває питання забезпечення наших громадян якісною вакциною.

Джерело: Суспільне