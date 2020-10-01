1 жовтня у світі відзначають Всесвітній день вегетаріанства. У цей день Факти ICTV розповідають про головні міфи щодо вегетаріанців та кілька причин спробувати такий раціон харчування.

Міфи про вегетаріанство

Вегетаріанці — слабкі фізично люди.

Багато хто помилково думає, що споживання м’яса є запорукою сили та фізичної витривалості. Проте, саме вегетаріанці витриваліші, ніж м’ясоїди. Річ у тім, що вони не виснажують свій організм величезними витратами енергії, необхідної для видалення із організму, так званих, м’ясних токсинів.

Нестача білка.

Саме здоровий рослинний раціон (овочі, фрукти, насіння), а також повноцінна заміна тваринного білка на рослинний (бобові, соєві продукти, горіхи) сприяють зменшенню ризику появи багатьох захворювань.

Правильна компенсація білка несе користь для організму, а не шкоди.

Розвиток залізодефіцитної анемії.

Залізо міститься не лише у м’ясі, молочної продукції та яйцях, а й у апельсинах, арахісі, баклажанах, родзинках, інжирі, кабачках, капусті, полуниці, журавлині, крупах, цибулі, мандаринах, малині та багатьох інших продуктах.

Проте, для нормального засвоєння заліза із рослинної їжі продукти, збагачені залізом, варто споживати разом із продуктами, що багаті на вітамін С, який міститься у великих кількостях у лимоні, зелені, шипшині.

Вегетаріанство шкодить здоров’ю.

Згідно із світовою статистикою охорони здоров’я, у тих країнах, де рівень споживання м’яса є найбільшим, спостерігається найвищий рівень захворюваності на рак, а, також, серцеві хвороби.

Після алкоголізму, паління та наркоманії, саме споживання м’яса є основною причиною смертності у багатьох розвинутих країнах, оскільки організм не може справитися із надмірною кількістю тваринних жирів, а, також, холестерину.

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Вся справа в тому, що тварин, вирощених для подальшої продажі, відгодовують шляхом додавання до корму різноманітних транквілізаторів, гормонів та антибіотиків, які згодом разом із м’ясом тварин надходять до організму людини, отруюючи його.

Чому варто спробувати життя без м’яса

Стрункіше тіло.

Вегетаріанська дієта допомагає боротися із зайвою вагою, оскільки рослинна їжа містить менше калорій і жирів.

Такий раціон навіть при значному обсязі споживаних продуктів має невисоку енергетичну цінність і обумовлює відчуття насичення, що дозволяє не набирати зайвих кілограмів ваги.

Покращений обмін речовин.

Вегетаріанські дієти містять велику кількість рослинної клітковини, що стимулює перистальтику кишечника і сприяє регулярному його спорожнення при хронічних атонічних запорах. Рослинна їжа позитивно впливає на мікрофлору кишечника.

Овочі та фрукти виводять з організму шлаки і токсини, активізують захисні сили організму, нормалізують обмін речовин.

Покращення здоров’я.

Вегетаріанці майже не страждають від серцево-судинних захворювань, гіпертонії, діабету. Овочі містять у великій кількості фітонциди – речовини, що згубно діють на хвороботворні бактерії і пригнічують процеси гниття в кишечнику. Овочева їжа попереджає розвиток атеросклерозу.

Довголіття.

Рослинна їжа містить багато корисних вуглеводів, які є хорошим джерелом енергії для організму. Тому вегетаріанці енергійні і серед них більше довгожителів.

Хто з відомих знаменитостей дотримується вегетаріанства, читайте у матеріалі Фактів ICTV.