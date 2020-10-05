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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Видалення апендикса може відійти в минуле, 70% людей допомагають антибіотики – дослідження

Операція з видалення апендикса може відійти у минуле після того, як дослідження показало, що антибіотики майже такі ж ефективні, як і операція.

Лікарі розділили 1 500 пацієнтів, які раптово захворіли на апендицит, через який орган набрякає і починає боліти, на дві групи.

Половина добровольців проходила курс антибіотиків, тоді як у решти орган видалявся за допомогою звичайної операції.

За результатами дослідження Університету Вашингтона, понад 70% пацієнтів, які приймали антибіотики, уникли операції протягом наступних трьох місяців.

Водночас пацієнти обох груп повідомляли про однакові показники одужання через місяць після лікування.

Результати свідчать, що тисяч операцій можна було б уникнути, якби лікарі спочатку покладались на антибіотики.

Учені зазначають у своїй роботі, що антибіотики можуть стати більш стандартними для лікування апендициту в умовах заборони на планові операції через Covid-19.

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Медичні заклади можуть обмежувати планову госпіталізацію та операції для пацієнтів у населених пунктах, що потрапили до помаранчевої зони.

Попри цю заборону, до винятків МОЗ увійшли невідкладні операції, зокрема, з видалення апендикса.

Втім, остаточне рішення щодо проведення тієї чи іншої операції ухвалює лікар.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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