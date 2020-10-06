М’язовий та головний біль, запаморочення, зміна психічного стану, втрата смаку і запаху – такі неврологічні симптоми відчували понад 80% госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом, або четверо з п’яти.

Про це свідчать результати дослідження Northwestern Medicine, проведеного з 5 березня до 6 квітня і опублікованого напередодні.

Серед них вчені називають і енцефалопатію, яка характеризується зміненою психічної функцією – від легкої сплутаності свідомості до коми.

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Проаналізувавши дані 509 пацієнтів з Covid-19, дослідники дійшли висновку, що 32% з них страждали енцефалопатією хоча б протягом деякого часу за перебіг хвороби.

Водночас такі симптоми частіше виявлялися у чоловіків.

Вчені також планують проаналізувати довгострокові неврологічні ефекти коронавірусу на пацієнтах з енцефалопатією після виписки з лікарні, а також на тих, хто лікується вдома.

Вчені встановили умови, за яких умов Covid-19 перестає бути небезпечним – це висока температура та низька вологість повітря.

В таких умовах швидко випаровується волога, яка виділяється під час кашлю або просто розмови, що значно знижує життєздатність вірусу.

Джерело: onlinelibrary