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Факти / Lifestyle

Додатки для схуднення – топ-5 кращих

Скинути зайву вагу й оздоровити організм можна, якщо дотримуватися правильного раціонального харчування й регулярно тренуватися.

Кращі додатки для схуднення і тренувань вдома – у матеріалі Фактів ICTV.

1. Лічильник калорій від FatSecret

Один з найпопулярніших мобільних додатків для схуднення з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Він підраховує не тільки калорії, але і споживання жирів, білків, вуглеводів, а також клітковини, натрію, холестерину й цукру. Серед інших важливих переваг – величезний перелік продуктів і готових страв, і підрахунок статистики за поточний день, поточний і минулий тиждень.

Щоби додаток правильно показував кількість енергії, що споживається, можна обрати один із режимів активності.

Додатки для схуднення – топ-5 кращих

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2. Лічильник калорій MyFitnessPal

Ще один популярний додаток зі зручним функціоналом. Він підраховує калорії й корисні речовини. У базі, яка постійно оновлюється, міститься десь 6 млн продуктів, тому MyFitnessPal зручно використовувати туристам, які регулярно подорожують до інших країн, і людям, які вживають екзотичну їжу. Звичні нам продукти, безумовно, теж є в базі, тому користувачам не потрібно вносити дані вручну.

Додатки для схуднення – топ-5 кращих

3. Seven – 7 хвилинні тренування. Вправи для дому

Seven – це ваш персональний тренер у смартфоні. Безкоштовна версія програми містить кругові тренування, для яких не потрібен спеціальний інвентар. Тривалість одного підходу – сім хвилин. За бажанням, можна збільшити час заняття до години. Платна версія Seven містить ще більше опцій. Наприклад, можна створювати власні програми тренувань залежно від вашої мети.

Додаток зручний навіть для бюджетних смартфонів. Вправи показані схематично на малюнках, тому Seven не займає багато місця й не перевантажує пам’ять.

Додатки для схуднення – топ-5 кращих

4. Щоденник тренувань – GymApp: вправи і програми

Приблизно 140 готових програм тренувань на всі групи м’язів. Є можливість створити авторські програми із зазначенням техніки виконання та фотографіями. Додаток зберігає історію занять і формує статистику, щоби ви могли легко згадати, коли і яку групу м’язів тренували, скільки калорій витратили.

Додатки для схуднення – топ-5 кращих

5. Lifesum: планувальник харчування і прості рецепти

Зручний додаток для схуднення, який не просто рахує калорії, але і складає меню залежно від обраного плану. Можна обрати – худнути швидко або поступово (за лояльною методикою). Lifesum пропонує не тільки меню на день із корисних продуктів, які нам звичні, але і вказує оптимальний розмір порції і враховує споживання рідини. Така опція допомагає не переїдати і прискорює втрату ваги.

Додатки для схуднення – топ-5 кращих

В основі схуднення та оздоровлення організму – правильне харчування. Багатьом людям складно одразу відмовитися від шкідливої, ​​жирної, солодкої їжі, тому до здорового раціону потрібно звикати поступово. Перевірені поради, як почати правильно харчуватися – у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

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