Гімнастика для очей: вправи для поліпшення зору

Понад 80% інформації ми сприймаємо візуально, тому зір визначає якість життя. Комп’ютери та смартфони, книги, керування авто та інші звичні нам речі перевантажують очі. Щоби не допустити погіршення зору, потрібно збалансовано харчуватися, спати не менше 8–9 годин на добу та виконувати спеціальні вправи.

Ефективна та дуже проста гімнастика для відновлення зору – у матеріалі Фактів ICTV.

Коли і як робити гімнастику для очей?

Гімнастику для очей і поліпшення зору потрібно робити регулярно двічі-тричі на день. Оптимальний час – перед їжею або після інтенсивного навантаження зору, наприклад, після тривалої роботи за комп’ютером. Освітлення в приміщенні має бути не дуже яскравим і комфортним для очей.

Користь вправ полягає в тому, що вони:

розслаблюють очні м’язи і приводять їх у нормальний стан;

зволожують слизову оболонку очей;

знімають дискомфорт, відчуття сухості та почервоніння.

Читайте: Правильне харчування восени: 5 порад для зміцнення імунітету

Комплекс вправ, запропонований далі, потрібно виконувати послідовно. Важливо, щоби під час гімнастики не було болю, дискомфорту, різі та інших неприємних відчуттів.

Гімнастику можна виконувати в разі різних порушень зору. Є всього два протипоказання – відшарування сітківки та перші шість місяців після будь-яких хірургічних втручань на очі.

Вправа 1. Верх–вниз–вправо–вліво

Сядьте прямо і з максимально великою амплітудою подивіться вгору–вниз (4 рази). Потім швидко поморгайте впродовж 5–10 секунд. Подивіться вправо–вліво (4 рази). Знову поморгайте. Зробіть так 8–16 підходів.

Вправа 2. Діагоналі

Подивіться вправо–вгору і вліво–вниз (4–8 разів). Поморгайте. Потім подивіться вліво–вгору і вправо–вниз (4–8 разів). Поморгайте.

Вправа 3. Прямокутник

Намалюйте очима прямокутник (1–2 рази). Поморгайте. Повторіть вправу у зворотну сторону. Знову поморгайте. Зробіть ще кілька підходів.

Вправа 4. Коло

Повільно окресліть очима 3–4 кола за годинниковою стрілкою, а потім – 3–4 кола – проти годинникової стрілки. Зробіть так два–три підходи. Наприкінці знову поморгайте впродовж 10–15 секунд.

Вправа 5. Змійка

Відведіть очі вправо в сторону й намалюйте змійку в ліву сторону (вгору–вниз–вгору–вниз–вгору–вниз). Повторіть вправу зліва направо. Поморгайте. Зробіть так кілька підходів.

Вправа 6. Розслаблення

Гімнастику для поліпшення зору потрібно завершити приємною вправою, що розслаблює. Потріть долоні, поки не відчуєте в них тепло. Закрийте очі й покладіть на них долоні. Посидьте в такому положенні кілька хвилин, глибоко й рівномірно дихаючи. Потім повільно заберіть руки і відкрийте очі, швидко моргаючи.

Для підтримання гарного зору важливим є здоровий збалансований раціон. Щоби харчуватися корисною їжею, не обов’язково витрачати багато коштів. 9 бюджетних продуктів, які підходять для правильного харчування – у матеріалі Фактів ICTV.