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Мило не допоможе: науковці встановили, скільки днів Covid-19 може жити на шкірі

Небезпечний вірус Covid-19 може жити на шкірі людини вчетверо довше, аніж вірус грипу.

Такі результати дослідження представили японські науковці з медуніверситету Кіото.

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Мило не допоможе: науковці встановили, скільки днів Covid-19 може жити на шкірі

Порівнюючи коронавірус та вірус грипу А, спочатку їхні зразки було змішано з клітинами шкіри людини.

Результат здивував – вірус грипу живе на шкірі лише 1,8 години, а от Covid-19 – до 9 годин.

Згодом науковці замінили шкіру на зразки дихальних шляхів людини – в таких умовах вірус грипу живе на шкірі лише 1,7 години, а коронавірус – до 11 годин.

Експеримент закінчився повною інактивацією усіх вірусів за допомогою дезинфікуючого засобу для рук з 80% спирту лише за 15 секунд.

Такі висновки доводять, що для захисту від Covid-19 звичайного гігієнічного мила для рук може бути замало.

Колеги японських дослідників схвально оцінили таке дослідження: це може запобігти виникненню другої або третьої хвилі пандемії коронавірусу.

Covid-19 серйозно вражає мозок – Університет Гопкінса

Про те, що коронавірус може вражати клітини мозку, першими розповіли дослідники з Університету Джона Гопкінса.

Для експерименту вони використали міні-мозок зі стовбурових клітин людини.

Фахівці університету з інфекційних захворювань додали частки коронавірусу в міні-мозок і виявили доказ того, що клітини заражаються патогеном і розмножуються.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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