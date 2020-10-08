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Факти / Lifestyle

Поширюють коронавірус лише 10-20% хворих – ВООЗ

Лише 10-20% хворих на коронавірус потенційно небезпечні для здорових людей. З ними пов’язано 80% усіх нових випадків зараження Covid-19.

Про це заявила на брифінгу ВООЗ лікар Марія Ван Керкхове.

За її словами, не всі хворі передають інфекцію.

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Лікар також назвала потенційно небезпечні місця для зараження – це в’язниці, нічні клуби тощо, де спостерігається скупчення людей.

Нові тести на Covid-19

Наприкінці вересня у ВООЗ заявили про створення нового ефективного експрес-тесту на наявність коронавірусу.

Він зможе виявити Covid-19 впродовж 15-30 хвилин, а його ціна становитиме $5 або 142 грн за один екземпляр.

Планується закупити 120 млн таких експрес-тестів для країн з низьким та середнім рівнем доходів.

Фото: Dreamstime

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