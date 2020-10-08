Директор Інституту біохімії імені Палладіна НАН України академік Сергій Комісаренко назвав вітамін, який знижує ризик зараження коронавірусом.

За його словами, вітамін D знижує ризик інфікуватися коронавірусом та легше перенести хворобу у разі зараження. Більшість пацієнтів, які загинули від Covid-19, був дефіцит цього вітаміну.

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– Активний вітамін D. Спочатку в Австралії, а потім і в інших країнах провели аналіз вмісту вітаміну D в організмах людей, які видужали, а також померлих від коронавірусу. Виявилося, що у людей, що померли від цієї хвороби, був істотний дефіцит вітаміну D, – зазначив Комісаренко.

Сергій Комісаренко повідомив, що цей вітамін міститься у лососі, оселедці, сардині, коров’ячому молоці та яєчних жовтках. Окрім цього, D3 можна придбати в аптеках. Добова доза цього препарату повинна становити від двох до чотирьох міжнародних одиниць.

Вітамін D3 рекомендований для запобігання рахіту у немовлят, наразі його виписують дорослим для допомоги при остеопорозі, остеохондрозі, а також для профілактики широкого спектру інфекційних захворювань.

Коронавірус в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що через поширення коронавірусу Україна на сьогодні не може піти шляхом європейських країн та ввести повний локдаун.

За його словами, наразі країна має забезпечити базову функцію – надати медичну допомогу. Наразі потрібно знайти баланс між економікою та карантинними обмеженнями.