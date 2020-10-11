Вчені назвали нові нетипові симптоми, у вигляді яких може проявлятися коронавірус. Зокрема, людям радять звертати увагу на біль у м’язах, стомлюваність і пухирі на ногах.

До такого висновку вони дійшли після дослідження, яке показало, що лише кожен п’ятий житель Великої Британії вибирає самоізоляцію.

Однак нові ознаки захворювання на коронавірус не планують додавати до переліку Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS), щоб не допустити перевантаження місць, в яких проходять тестування.

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Також вчені з’ясували, що жінки більш схильні заражатися коронавірусом, оскільки частіше виконують хатню роботу і піддаються впливу мікробів від інших членів сім’ї.

Напередодні українці також почали скаржитися на інші симптоми коронавірусу. Зокрема, ближче до осені до лікарні почали надходити хворі, в яких фіксувалися ознаки респіраторних інфекцій: першіння в горлі, нежить, іноді температура.

Джерело: Daily Mail