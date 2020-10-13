PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Перехід на зимовий час: що не можна робити до і після переведення годинників

О 4 годині ранку 24 жовтня Україна перейде на зимовий час.

Щоб прискорити адаптацію до нових біоритмам, варто два тижні контролювати свій раціон.

Що ж можна робити до і після переведення часу:

  • Лікарі рекомендують виключити алкоголь. Етанол негативно впливає на центральну нервову систему, порушуючи, зокрема, сон. У результаті мозок не розслабляється, вранці долає втому, а адаптаційні процеси ускладнюються.
  • Не можна їсти копчену ковбасу і бекон. При новому режимі харчування вашому організму буде складніше перетравлювати їжу. Тому перекус копченостями ускладнить його роботу і може привести до діареї і метеоризму.
  • Не вживайте смажені страви. Картопля-фрі, крильця в клярі, стейки містять канцероген – окислений жир, і для шлунково-кишкового тракту таке навантаження може стати також непосильним.

Читайте: Як переведення годинників на зимовий час впливає на здоров’я

Як підготувати організм до переведення часу

  • Приймайте вранці контрастний душ.
  • Щодня вживайте 200 мл йогурту або кефіру, оскільки кисломолочні продукти допоможуть травленню, підтримають баланс корисної мікрофлори.
  • Перед сном робіть гімнастику.

Перехід України на зимовий час

Переводити годинники на зимовий час в Україні будуть о 4.00 ночі з 24 на 25 жовтня, з суботи на неділю.

Крутити стрілки годинника потрібно на годину назад. Це означає, що поспати можна буде на годину довше.

Фото: Pexels

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка