Симптоми можуть залишатися місяцями: вчені встановили довготривалу форму Covid-19

Британські вчені визнали, що існує довготривала форма коронавірусу. Вона передбачає, що симптоми вірусу можуть залишатися у людини кілька тижнів і навіть місяців поспіль і довго впливати на організм.

З проблемами дихання, слабкістю і виснаженням звернулися до медиків вже 60 тис. британців. Це може бути наслідками коронавірусу.

Відомо, що довгостроковий Covid-19 може бути більш серйозним викликом для медиків, ніж смертність, оскільки наслідки хвороби впливають на загальний стан здоров’я людей.

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Зокрема, серед довгострокових симптомів коронавірусу можуть бути:

хронічна втома;

підвищений пульс;

задишка;

інсульти;

лихоманка;

втрата запаху і смаку;

безсоння;

болі у м’язах і голові;

захворювання нирок.

Однак найпоширенішими скаргами є біль в суглобах, задишка і втома. Крім того, кожен десятий, хто перехворів на коронавірус, може надовго втратити смак і нюх.

Напередодні вчені назвали нові симптоми Covid-19. Зокрема, людям радять звертати увагу на біль у м’язах, стомлюваність і пухирі на ногах.

Джерело: Daily Mail