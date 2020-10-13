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Факти / Lifestyle

Симптоми можуть залишатися місяцями: вчені встановили довготривалу форму Covid-19

Британські вчені визнали, що існує довготривала форма коронавірусу. Вона передбачає, що симптоми вірусу можуть залишатися у людини кілька тижнів і навіть місяців поспіль і довго впливати на організм.

З проблемами дихання, слабкістю і виснаженням звернулися до медиків вже 60 тис. британців. Це може бути наслідками коронавірусу.

Відомо, що довгостроковий Covid-19 може бути більш серйозним викликом для медиків, ніж смертність, оскільки наслідки хвороби впливають на загальний стан здоров’я людей.

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Зокрема, серед довгострокових симптомів коронавірусу можуть бути:

  • хронічна втома;
  • підвищений пульс;
  • задишка;
  • інсульти;
  • лихоманка;
  • втрата запаху і смаку;
  • безсоння;
  • болі у м’язах і голові;
  • захворювання нирок.

Однак найпоширенішими скаргами є біль в суглобах, задишка і втома. Крім того, кожен десятий, хто перехворів на коронавірус, може надовго втратити смак і нюх.

Напередодні вчені назвали нові симптоми Covid-19. Зокрема, людям радять звертати увагу на біль у м’язах, стомлюваність і пухирі на ногах.

Джерело: Daily Mail

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