Дослідження американських науковців підтвердили, що противірусний препарат ремдесивір знижує смертність і скорочує час до одужання у пацієнтів, хворих на коронавірус.

За словами медиків, ремдесивір безпосередньо усуває причину захворювання, пригнічуючи сам вірус.

У дослідженні взяли участь понад 1 062 пацієнти з ознаками інфекції нижніх дихальних шляхів. Всі, хто отримував препарат, почали почуватися краще і одужали швидше.

Також у пацієнтів з меншою ймовірністю прогресувала хвороба, їх раніше виписували з лікарні і вони мали більш низький рівень смертності – 11,4% порівняно з 15,2% у пацієнтів, які отримували звичайне лікування.

Читайте: Це було неймовірно: Трамп назвав препарат, який врятував його від Covid-19

Однак аналіз підгруп показав, що пацієнтами, серед яких помітили переконливу користь ремдесивіру, були ті, у кого був менш важкий стан і хто отримував тільки додатковий кисень, а не перебував на апараті штучної вентиляції легень.

Цікавим у дослідженні є й те, що пацієнти, які отримували дексаметазон, показали додаткові переваги при додаванні ремдесивіру в протокол лікування.

У червні цього року агентство ЄС також рекомендувало ремдесивір як препарат для лікування Covid-19.

Також цей препарат 1 травня схвалило для використання Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США в рамках дозволу на застосування в екстрених випадках.

Джерело: Тhe Сonversation