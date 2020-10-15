З перших років життя? Коли та як потрібно розповідати дитині про контрацепцію

У цікавий час живемо, коли батькам простіше поговорити з дитиною про підкорення космосу, політику, нові технології, але не про секс і контрацепцію.

Якщо вашому чаду 16 або 17 років, і ви вирішили, як свідомі батьки, обговорити з ним інтимну тему контрацепції, то вітаємо. Ви спізнилися років на 10.

– На мій погляд, сміливість батьків говорити з дитиною без сорому про почуття, секс, вагітність і пологи – запорука здорових і довірчих стосунків у родині, що стане фундаментом для щасливого життя наших дітей та онуків, – зазначає сексолог Тетяна Шафран.

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Якщо ви хочете, аби ваша дитина в майбутньому мала здорове сексуальне життя, наповнене задоволенням, а не венеричними захворюваннями і небажаними вагітностями, то починати виховувати правильне сприйняття свого тіла потрібно з перших років життя.

– Цікавість до тіла і задоволень, які можна отримати від певних маніпуляцій зі своїми статевими органами, у дітей з’являється ще в утробі матері. Відеоспостереження вчених за внутрішньоутробним життям малюків стверджує це, – розповідає фахівець.

З темою мастурбації дитини батьки стикаються з перших двох-трьох років життя малюка. Усвідомлений інтерес до статевої ідентифікації прокидається у більшості дітей до чотирьох років.

– Заради здорового психічного розвитку дитини розповідати потрібно зрозуміло і просто, що з ним відбувається, і чому у дівчаток “пиріжок”, а у хлопчиків “олівчик”. Це реальні питання моєї дочки після відвідування садка у три роки. Одразу потрібно звернути увагу, коли ви помітили інтерес дитини до своїх і чужих статевих органів: у когось це два роки, у когось – чотири, – розповідає Тетяна Шафран.

Консерватори на такі твердження можуть люто кричати з піною біля рота, що, мовляв, психіку малюкові зламаєте таким вихованням.

Однак якщо пізно кинутися, то психіку вашій дитині зламає збочене сприйняття сексу і порнографія, яка у відкритому доступі 24/7 у її смартфоні.

Важливий ваш підхід. У чотири роки не варто дитині пояснювати статеву ідентичність, читаючи статті в енциклопедії.

Досить пояснити приналежність дитини до певної статі та основні відмінності. Порівняння з персонажами і тваринами вам допоможуть. Однак такий підхід можна використовувати з дітьми до семи років.

Тема безпечного сексу та контрацепції актуальна із семи-дев’яти років, коли у більшості дітей прокидається жвавий інтерес до цього процесу. Тоді вже потрібно відходити від собачок і кішечок, і варто називати все своїми іменами.

– Чим раніше наші діти зрозуміють відповідальність за безпеку здоров’я та життя, свої та свого партнера, тим менше шансів стати жертвою різноманітних венеричних епідемій, які руйнували людство століттями, – зазначає сексолог.

Також болюча тема абортів непомітно відійде у минуле, завдяки нашим своєчасним та душевним розмовам саме зараз, саме з нашими дітьми.

З 15 до 18 років на плечі батьків лягають не лише розмови про секс, але і фінансування цього процесу: купівля якісних презервативів або безпечних контрацептивів, планове відвідування сімейного лікаря.

До речі, якщо дитина соромиться запитати самостійно, то уточніть самі, чи не хоче вона, щоб в аптеку за презервативами пішов хтось із старших. Адже не для всіх підлітків ця процедура є комфортною, особливо після косих поглядів і моралей аптекарів. Будемо чесні, таке буває, і часто.

За словами сексолога, з інтелектуальним, психічним і фізичним дорослішанням дітей їхні питання будуть ускладнюватися, а наші відповіді мають залишатися зрозумілими та простими для дитини, проте щоразу, ми більше вкладаємо в пояснення психологічних нюансів для формування сексуальної ідентифікації дитини.

І тут кожен вкладає те, чим володіє і як живе сам. Якщо ваші життєві правила у сексі не зробили вас щасливою людиною, що б ви не говорили і як би не намагалися – ваша дитина повторить вашу долю з деякими поправками на майбутню моду у стосунках, але суть одна. Якщо в особистих і сексуальних стосунках батьки нещасливі у дітей шанси на радісне сімейне життя – мінімальні.

– Наші діти – найкращі стимулятори для розвитку батьків. І поки у нас з вами є бажання допомогти нашим дітям стати щасливими – давайте вчитися жити у задоволенні від себе і власного тіла, у насолоді від сексу, і в коханні до себе і свого ближнього, з яким ми проводимо життя пліч-о-пліч , – зазначає сексолог.

Висновок простий, якщо ви не змогли зробити своє сексуальне життя щасливим, а оргазми вам сняться тільки у приємних снах, то і дитині не допоможете. Тому спочатку уладнайте свої проблеми і негаразди в сексі.

Ще один момент – це сором. Більшість дорослих червоніють лише за однієї думки про розмову на інтимну тему з дитиною. Однак соромно буде вам, коли ваша дитина постраждає через венеричне захворювання, ВІЛ чи аборт, тому що ви їй вчасно не розповіли про важливість і необхідність контрацепції. А розмови про секс – це аж ніяк не соромно.

Якщо вам складно із самим собою говорити про секс, вихід є – психотерапія та психологи вам і вашим дітям на допомогу.

Як правильно говорити з дітьми про секс