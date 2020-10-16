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Факти / Lifestyle

Результат за 5 хвилин: британські вчені розробили експрес-тест на Covid-19

Науковці Оксфордського університету (Велика Британія) розробили швидкий тест на коронавірус, який показує результат менше, ніж за п’ять хвилин.

Принцип його дії полягає у тому, що у мазках пацієнтів шукають не геном Covid-19, як це відбувається у звичайних тестах, а, так би мовити, підсвічують вірусні частки короткими флуоресцентними ланцюжками ДНК.

Після цього за допомогою мікроскопа роблять зображення зразка, на яких можна побачити сотні мічених вірусів, якщо коронавірус у зразку є.

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На думку дослідників, швидкий тест може виявити коронавірус та відрізнити його від інших вірусів з високою точністю. Тому вже до кінця року винахід планують зареєструвати, а у 2021 році почати масове виробництво.

Дослідники переконані, що такий експрес-тест допоможе тестувати більшу кількість людей, порівняно з ПЛР-тестами, а ще даватиме більш точний результат.

Тим часом в Україні розробляють унікальний тест, який зможе визначати, хворіє людина на коронавірус чи грип.

Працює над його створенням Інститут молекулярної біології.

Джерело: MedRxiv

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