Науковці назвали новий симптом коронавірусу – як розпізнати

Британські науковці визначили новий симптом коронавірусу – це зміни слуху, зокрема, шум у вухах.

Після огляду десятків пацієнтів з Covid-19 з’ясувалося, що майже всі скаржилися на розлади слуху до виявлення коронавірусу.

Більше того, у Великій Британії вже фіксували випадки, коли після важкого перебігу хвороби пацієнти повністю втрачали слух.

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Науковці закликали лікарів, що працюють з Covid-позитивними пацієнтами, звертати увагу на будь-які скарги, що стосуватимуться шуму або дзвону у вухах.

Зв’язок між коронавірусом та змінами слуху досліджуватимуть і далі.

Covid-19 спричиняє неврологічні хвороби

У липні британські науковці зробили чергове відкриття – коронавірус провокує хвороби, пов’язані з неврологією.

Команда дослідників стежила за 11 пацієнтами у двох лікарнях Німеччини.

Усі вони мали неврологічні проблеми, зокрема, судоми, біль в очах, неконтрольовані скорочення м’язів та навіть епілептичні напади.

Науковці прийшли до висновків, що неврологічні ускладнення у пацієнтів з Covid-19 спровоковані імунною реакцією на коронавірус.

Джерело: Express