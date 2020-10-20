Коронавірус частіше вражає людей похилого віку – головна причина

Білок ACE2 в організмі людини є основним чинником, чому коронавірус частіше вражає людей похилого віку.

Для потрапляння в здорові клітини збудника Covid-19 потрібен саме цей рецептор.

Відзначається, що з віком білок ACE накопичується в організмі людини.

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Саме тому діти без супутніх захворювань практично не хворіють на коронавірус.

Науковці відзначають, що така особливість відрізняє Covid-19 від інших захворювань, які передаються повітряно-крапельним шляхом.

Звичайний грип, до прикладу, не має такого вираженого поділу на вікові групи ризику.

Covid-19 спричиняє неврологічні хвороби

У липні британські науковці зробили чергове відкриття – коронавірус провокує хвороби, пов’язані з неврологією.

Усі 11 учасників дослідження з підтвердженим Covid-19 мали неврологічні проблеми, зокрема, судоми, біль в очах, неконтрольовані скорочення м’язів та навіть епілептичні напади.

Науковці прийшли до висновків, що неврологічні ускладнення у пацієнтів з Covid-19 спровоковані імунною реакцією на коронавірус.