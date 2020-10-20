Наскільки рак молочної залози поширене захворювання?
Це найпоширеніше ракове захворювання серед жінок у всьому світі, яке становить 16% всіх випадків захворювання на рак.
Згідно з інформацією ВООЗ, у 2004 році від раку молочної залози померло 519 тис. жінок. А дані Національного канцер-реєстру свідчать, що щотижня близько 110 українок помирають від цього захворювання.
Які симптоми раку молочної залози?
Симптоми, що дають підстави запідозрити хворобу:
- прозорі або кров’янисті виділення з грудей;
- втягнення соска внаслідок проростання пухлини у шкіру;
- зміна кольору або структури шкіри грудей (набряк, збільшення або зменшення розмірів);
- ущільнення або новоутворення у молочних залозах;
- ерозії, кірочки, лусочки, виразки в зоні соска, ареоли;
- збільшення пахвових або надключичних лімфовузлів.
Як пройти самообстеження?
Усім жінкам старше 20 років варто щомісяця самостійно обстежувати молочні залози. Щоб це зробити, потрібно:
- Стати перед дзеркалом, опустити руки, оцінити зовнішінй вигляд грудей і колір сосків.
- Повторити огляд з піднятими руками. Спочатку оглянути їх спереду, а потім – з обох боків.
- Ліву руку прибрати за голову, а правою промацати молочну залозу, при цьому варто звертати увагу на припухлості та потовщення.
- Починати промацувати потрібно з верхньої чверті і рухатися за годинниковою стрілкою. Повторити все те саме із правою залозою.
- Стиснути сосок двома пальцями і перевірити, чи немає виділень.
- Повторити промацування лежачи. Краще почати з верхньої частини залози.
- Круговими рухами натискати на залозу, переконуючись, що немає набряків і ущільнень.
- Промацати пахвові западини. Перевірити, чи не збільшені лімфовузли.
Також лікарі наголошують, що раз на рік кожна жінка повинна проходити обстеження у мамолога. До 40 років – це ультразвукова діагностика, після – обов’язкова щорічна мамографія.
Стадії раку молочної залози
Нульова стадія – новоутворення розташовується в межах місця своєї появи. Визначити можна тільки на обстеженні в лікаря.
I стадія – пухлина починає поширюватися на навколишні тканини. Її розмір ще невеликий – приблизно два см, тому у хворих немає метастазів.
II стадія – розмір ущільнення збільшується і може досягати 5 см в діаметрі, виявляються метастази в навколишніх лімфатичних вузлах, під час обстеження можуть бути виявлені віддалені метастази;
III стадія – розмір новоутворення перевищує 5 см в діаметрі, метастази на цій стадії виявляють у великій кількості не тільки в лімфатичних вузлах, але і у віддалених органах і системах.
ІV стадія – новоутворення виходить за межі молочної залози, утворюються множинні метастази в організмі.
Що таке інвазивний рак молочної залози?
Діагноз інвазивний рак молочної залози лікарі ставлять пацієнткам, у яких четверта стадія захворювання. Тобто коли метастази поширилися з молочних залоз на інші частини тіла.
У якому віці частіше буває рак молочної залози?
Найвищі показники захворюваності на рак молочної залози — серед українок віком понад 60 років, хоча вже з 30 років істотно частішають випадки захворювання.
Кожній четвертій жінці рак грудей діагностують уже на ІІІ–ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується.
Тому важливо знати, що рак виліковний за умови його виявлення на I стадії — у 95% жінок, на II стадії — у 80%, на III стадії — у 50% жінок.
Чому виникає рак молочної залози?
Ви перебуваєте в групі ризику, якщо:
- родичі першої лінії (мама, бабуся, сестра, тітка) хворіли на рак грудей;
- не було вагітностей та пологів чи ви вперше завагітніли після 30 років;
- вам більше 40 років;
- рано почалась менструація — до 12 років;
- пізно почалась менопауза — після 55 років;
- безперервно вживали гормональні контрацептиви протягом тривалого часу або проходили гормональну замісну терапію під час менопаузи;
- є цукровий діабет;
- є гіпертонічна хвороба;
- є надмірна вага та ожиріння;
- раніше був рак грудей або рак яєчника.
Ви також у групі ризику, якщо курите і зловживаєте алкоголем. За статистикою, 21% усіх випадків смерті від раку молочної залози у світі спричинено вживанням алкоголю, зайвою вагою і ожирінням, а також фізичною інертністю.
Як захиститися від раку?
Вберегтися від раку грудної залози допоможе регулярне обстеження і прості правила, серед яких:
- здорова дієта, правильний раціон;
- фізичне навантаження;
- контроль споживання алкоголю;
- контроль ваги (варто уникати переїдання, боротися з надмірною вагою та ожирінням).