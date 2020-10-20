Нульова стадія – новоутворення розташовується в межах місця своєї появи. Визначити можна тільки на обстеженні в лікаря.

I стадія – пухлина починає поширюватися на навколишні тканини. Її розмір ще невеликий – приблизно два см, тому у хворих немає метастазів.

II стадія – розмір ущільнення збільшується і може досягати 5 см в діаметрі, виявляються метастази в навколишніх лімфатичних вузлах, під час обстеження можуть бути виявлені віддалені метастази;

III стадія – розмір новоутворення перевищує 5 см в діаметрі, метастази на цій стадії виявляють у великій кількості не тільки в лімфатичних вузлах, але і у віддалених органах і системах.

ІV стадія – новоутворення виходить за межі молочної залози, утворюються множинні метастази в організмі.