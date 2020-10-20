У березні 2020 року ситуацію з розповсюдженням коронавірусу Covid-19 оголосили пандемією. Відтоді людство робить усе можливе, щоб знизити поширення хвороби і дочекатися створення вакцини.

Та поміж хаосу багато хто забуває, що потенційні ліки можуть провалитися на останніх етапах тестування.

І тоді людству доведеться жити без вакцини, можливо, ще не один рік. А коронавірус навряд чи кудись подінеться.

На що ж тоді сподіватися людям, які тривалий час чекають якісні ліки проти інфекції?

Взяти вірус під контроль

Якщо найближчим часом не з’явиться ефективна вакцина проти коронавірусу, то доведеться пристосовуватися до життя з інфекцією. Згадаємо SARS-CoV, який розповсюджувався у 2002-2004 роках.

Тоді людству вдалося зупинити розповсюдження вірусу завдяки потужній системі контролю. Звичайно, його симптоми були яскраво вираженими, тому дуже легко вдавалося знайти хворих та ізолювати їх від інших.

З виявленням Covid-19, як ми всі знаємо, безліч проблем, оскільки багато людей можуть бути безсимптомними носіями захворювання.

Вчений Вільям Гаселін вважає, що у такій ситуації потрібно створити тести на коронавірус, які б мали велику точність та могли використовуватися без спеціальних знань.

– Стратегія стримування базуватиметься на розповсюдженні тестів, які здатні швидко виявити захворювання, за допомогою аналізу слини, який можна легко зробити вдома. Це допоможе швидко ідентифікувати тих, хто захворів на Covid-19, та ізолювати їх. Також зникне потреба у відслідковуванні контактних осіб, що стає майже неможливим завданням, особливо в таких країнах, як США, – вважає Гаселін.

Схожої думки і доктор Сара Пітт з Брайтонського університету. Без вакцини потрібно буде контролювати розповсюдження вірусу і робити це краще.

Та навіть після цього не виключено, що ми спостерігатимемо спалахи у різних куточках світу.

– Нашою метою має бути якнайшвидше виявлення носіїв вірусу через тестування та відслідковування контактів. Це допоможе зменшити кількість людей, які підхоплюють хворобу від одного пацієнта, – висловлює думку Пітт.

І в Україні також неодноразово закликали до створення потужної системі слідчих, адже в наших реаліях масове тестування є проблемою. Нині його і надалі збільшують, але такий план, як у Гаселіна, обійдеться державі в “копійку”.

Загалом, масове тестування вдома, могло б сильно допомогти в умовах пандемії. Особливо для зменшення масштабів хвороби.

– Система тестів вдома не зможе зупинити пандемію, але допоможе тримати її під контролем. Нові осередки захворювання можна було б швидко локалізувати. Впровадження цієї стратегії допомогло б нам повернутися на роботу, відкрити школи і дитсадки без побоювання, що це призведе до другої чи третьої хвилі захворювання, – каже вчений.

У спробі позбутися

Та навіть винайдення вакцини може не допомогти зупинити захворювання у деяких країнах. Згідно опитуванню КМІС, близько 47% українців готові зробити безкоштовне щеплення від Covid-19.

Близько 42% опитаних не збираються цього робити. Найімовірніше, Україна стане не єдиною країною, в якій відмовлятимуться від вакцинації.

Крім того, потрібно бути готовими до того, що вакцини не буде і тоді нашим найкращим шансом буде спроба перемогти вірус загалом.

– Ідеальний варіант – повністю позбутися Covid-19. І ми можемо це зробити за допомогою зниження рівня його передачі. Тобто дотримуватимемося соціальної дистанції, носитимемо маски у приміщеннях, митимемо руки – те, про що говорять ще з початку пандемії. Якщо б всі люди це робили, то у вірусу не було б можливості передаватися від однієї людини до іншої і він би зник, – розповідає Пітт.

До винайдення вакцини надію дають і дослідження різних груп препаратів, під час яких намагаються побачити, чи ефективні вони проти коронавірусу.

Звичайно, доведеться провести ще багато тестів, перш ніж офіційно рекомендувати той чи інший препарат для лікування пацієнтів з Covid-19, але вже є багато напрацювань.

Наприклад, нещодавно вчені з Каліфорнійського технологічно інституту виокремили низку імунних білків, які зупиняють зараження клітин коронавірусом.

– Часу для тестування препаратів необхідно набагато менше, аніж вакцин, завдяки тому, як швидко і легко можна довести їхню ефективність. Під час дослідження противірусних та моноклональних антитіл ви вже через кілька днів знатимете результат – вірусне навантаження або знижуватиметься, або зростатиме, – каже Гаселін.

Хтось вважає, що коронавірус, як і SARS-CoV, просто зникне, як це відбулося у 2004 році. Насправді ж, тоді, крім більше легкого відстеження, подіяли всі заходи безпеки, яких просять дотримуватися зараз.

Не було й такого масштабного спалаху за межами країн Азії. І нині через те, що там звикли носити маски, ситуація з розповсюдженням коронавірусом набагато краща.

Історія про імунітет

Винайдення вакцини має допомогти у становленні імунітету у більшості населення. Та деякі вчені висловлювали теорію про те, що це може статися ще до масового виробництва вакцини.

Її автори, зазвичай, посилаються на перемогу над SARS-CoV, де, на їхню думку, інфекція більше не передавалася через вироблення імунітету у більшості людей.

Чогось на кшталт масового імунітету ми намагаємося досягти й за допомогою вакцини. Тобто навчити імунну систему швидко реагувати на потрапляння вірусу в організм, за рахунок чого вона набагато краще справлятиметься із небезпекою.

Але якщо спробувати отримати імунітет “природним шляхом”, ми наражатимемо себе на ще більшу небезпеку, аніж чекаючи на вакцину.

– У випадку з Covid-19 все не так просто. Згідно з одним з досліджень, організм далеко не всіх пацієнтів з коронавірусом виробляє антитіла, які необхідні для того, щоб побороти хворобу. За 60 років спостереження за коронавірусом ми знаємо, що навіть за умови подолання хвороби патоген може знову потрапити в організм і людина захворіє, – розповідає Гаселін.

Та й навіть якщо у людей вироблятиметься сталий імунітет проти коронавірусу, через нетривалий час його існування ми не знаємо, скільки триватиме захист.

Імунна система має свою пам’ять, яка чимось схожа на нашу. Тобто деякі речі вона запам’ятовує швидко і чітко, а деякі – забуває з плином часу.

Тому й вакцинацію від грипу нам доводиться робити чи не щороку. Дослідження показали, що імунітет для звичайної застуди зникає приблизно за рік.

Якщо на початку 2021 року вакцини від коронавірусу не буде, то нам доведеться думати про стару-нову стратегію боротьби з коронавірусом.

А полягає вона лиш в тому, щоб дотримуватися усіх раніше заявлених заходів безпеки. І тоді вірус все менше і менше передаватиметься, а тоді може й зовсім зникнути.

Але без потужної системи тестів ми навряд чи зможемо повністю перемогти Covid-19. Особливо, якщо люди не почнуть більш зважено ставитися до загрози, яку несе коронавірус.