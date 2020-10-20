У п’ять разів довше за грип: скільки Covid-19 живе на шкірі людини

Коронавірус може зберігати активність на шкірі людини протягом дев’яти годин.

Це у п’ять разів довше, ніж віруси грипу, заявили дослідники Кіотського префектурного медичного університету в Японії.

Доцент Хіросе Рехей і його колеги провели дослідження, щоб визначити, як довго Covid-19 може вижити на шкірі людини.

Читайте: Світ провалює випробування коронавірусом – ООН

Вчені нанесли на зразки шкіри, взятої у померлих, вірус Covid-19 та грипу А.

Вони виявили, що коронавірус залишався заразним приблизно 9 годин, а вірус грипу – 1 годину 50 хвилин.

Коронавірус мутує

У місті Тронхейм в Норвегії 17-18 жовтня лікарі виявили у восьми хворих на Covid-19 новий різновид вірусу.

Цей варіант Covid-19 ніде ще не зустрічався, і звідки він взявся в Норвегії, поки невідомо.

Новий тип більш заразний, хоча хвороба пацієнтів протікає в легкій формі.

Джерело: NFA