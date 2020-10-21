Чай від застуди з імбиром, ромашкою, малиною, медом

Під час застуди, грипу та коронавірусу дуже важливо вживати достатню кількість теплих напоїв, щоб організму було легше подолати вірус.

Перевірені та ефективні рецепти чаю від застуди – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Імбирний чай від застуди

2–3 чайні ложки чорного чаю;

корінь імбиру;

мед, лимон – за бажанням.

Натріть корінь імбиру або поріжте його невеликими шматочками. Покладіть у чайник чорний чай, подрібнений імбир і залийте окропом. Дайте чаю настоятися 5–10 хвилин. За бажанням можна додати лимон, мед та інші улюблені інгредієнти.

Імбир добре зігріває й покращує самопочуття під час застуди. Він сприяє потовиділенню, має протизапальну й бактерицидну дію.

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Ромашковий чай від застуди

2–3 чайні ложки сушеної ромашки;

2 гілочки м’яти;

гілочка сушеної конюшини (за бажанням).

Помістіть траву в чайник і залийте гарячою водою. Настоюйте впродовж 10 хвилин і подавайте з медом.

Ромашка містить флавоноїди й азулени, які мають потужну антибактеріальну дію. Вона знімає запалення й біль у горлі, знижує температуру і виконує потогінну функцію. Ромашка корисна від бронхіту, тонзиліту й ларингіту, вона допомагає відходженню мокротиння і зменшує ймовірність ускладнень під час ГРВІ.

Чай із малиною від застуди

2–3 чайні ложки малинового варення (можна замінити 3–4 чайними ложками замороженої малини або 2 столовими ложками сухих ягід);

250 мл окропу.

Найпростіший, швидкий і найефективніший чай. Якщо випити його на початковій стадії захворювання, він зніме неприємні симптоми і прискорить одужання. Малиновий чай сприяє підвищеному потовиділенню й нормалізує водний баланс в організмі. У складі ягід є ацетилсаліцилова кислота, яка знижує температуру й має протизапальну дію.

Чай із коньяком від застуди

250 мл свіжозвареного чорного чаю;

30 мл коньяку.

Дочекайтеся, поки чай трохи охолоне (до 70–80 градусів). Додайте коньяк. Напій потрібно пити невеликими ковтками, не відразу. Лимон у такому чаї використовувати не рекомендується, адже він частково нейтралізує ефект від коньяку.

Коньяк знімає спазми судин і болісні відчуття в м’язах, які виникають під час грипу. Він чудово зігріває і провокує потовиділення. Завдяки цьому з організму виводяться токсини, спричинені вірусом. Чай із коньяком сприяє зниженню температури, заспокоює й нормалізує сон.

Липовий чай від застуди

2 столові ложки сушеної липи;

2 склянки окропу.

Липу потрібно залити окропом і настояти впродовж півгодини. Такий настій можна пити в чистому вигляді або додавати до чаю ​​з медом від застуди. Напій ефективно впорається з кашлем, має відхаркувальну дію, знімає запалення. Регулярне вживання липового чаю покращує імунітет, тому його можна використовувати і для лікування, і для профілактики.

Хороший імунітет зменшує ймовірність захворіти на грип, ГРВІ або коронавірус. Здатність організму протистояти вірусам здебільшого залежить від способу життя й харчування. П’ять порад для зміцнення імунітету восени – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.