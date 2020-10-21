Середина осені – один з найбільш небезпечних періодів для гострих респіраторних захворювань. У цю пору імунітет на вагу золота, а на тлі коронавірусу, й поготів.

Людство опинилося у ситуації, коли профілактика – найдієвіший спосіб захисту від Covid -19. Запобіжні заходи можна розділити на дві складові: лікарські препарати і так звані народні методи.

Олександр Дуда, доктор медичних наук та професор сказав, що є профілактика препаратами лікарськими. Починаючи з вітаміну С, вітаміну D, D3, препаратів цинку. Вони покращують стан та попереджають можливість захворювання.

Ви можете отримати ці вітаміни з пігулками або ж додавши у свій раціон цитрусові, жирну рибу, молоко, гриби, яєчні жовтки, а також морепродукти, горіхи та овочі. Не обов’язково усе це вживати щодня, хоча б раз на тиждень. Вітаміни та мікроелементи, що знаходяться у цих продуктах, допоможуть імунній системі боротися з бактеріями та вірусами.

Яловичина – одне з найкращих джерел тваринних білків. Але м’ясний гуру Сан Санич рекомендує ще один рецепт для залізного імунітету. Народний – їсти сало. Жінкам з’їдати 50 грам сала, це 3 шматочки, а чоловікам можна 70 грам.

Читайте: Правильне харчування восени: 5 порад для зміцнення імунітету

Імунологи підтверджують цю теорію. Такий національний продукт як сало і справді, підвищує імунітет.

Головний імунолог Києва рекомендує правильно планувати свій день. Нервувати теж треба за розкладом, а перед сном заспокоїти нервову систему можна імуномоделюючим чаєм.

Український бджоляр Микола Миколайович переконує: його мед – просто космос. За своє життя дідусь зібрав більше двох тисяч народних рецептів.

Імуномоделюючу дію прополісу підтверджує і наука. Так само як і ефект часнику, прянощів та спецій. В осінній період не бійтеся додати перцю.

Цей рецепт підійде тим, хто любить глінтвейн. Також імунологи радять вживати гречку, багату на вітаміни групи Б, які мають імуностимулюючий ефект. Звичайний зелений чай теж стане у пригоді, адже має детоксичну дію.

Захисні системи нашого організму напряму пов’язані зі сном та фізичною активністю. Тому імунологи радять висипатися і хоча б десять хвилин з ранку займатися фізкультурою. Для зміцнення організму цього буде достатньо, тягати залізо у залі не обов’язково.

Ще один старий як світ, але від цього не менш дієвий спосіб, укріпити імунну систему – частіше ходити у парк чи хвойний ліс.

Ці нехитрі процедури та рецепти допоможуть вам тримати ваш імунний щит у гарному стані. Але у будь-якому разі формуючи свій раціон, розпорядок дня, сон та фізичні навантаження, не забудьте проконсультуватися зі своїм терапевтом. Будьте здорові.

Які вітаміни пити восени

З приходом осінніх холодів та дощів, організм людини починають атакувати віруси. Ситуацію цього року погіршує пандемія Covid-19, яка змушує дотримуватись карантинних правил та менше виходити на вулицю. А відсутність сонця та свіжого повітря погіршує імунітет, який є таким важливим у наш час.

Але лікарі радять проконсультуватись у спеціаліста, які вітаміни приймати восени.