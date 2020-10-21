Легалізація медичного канабісу – за та проти

Питання легалізації медичної марихуани активізувалось після оголошення тез, які будуть під час всеукраїнського опитування на місцевих виборах 2020.

Медична марихуана використовується в лікуванні хвороб, де потрібно застосовувати наркотичні препарати. З її відходів можна виготовляти також одяг чи меблі, пояснив Фактам ICTV голова Координаційної ради благодійного фонду 100% життя Дмитро Шерембей.

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– Альтернативою восьми наркотичним препаратам є проста природна канабіноїдна олія. В Україні 20 тис. родин мають дітей, які хворі на епілепсію. Нині їм призначають таблетки, які не допомагають. А використання олії канабіноїдів для таких людей, може скоротити кількість приступів на 98%, – пояснив Шерембей.

За його даними, 2,5 млн українців потребують таких ліків. Ще мільйон – це люди, які борються з онкологією і канабіс може полегшити їм курс лікування.

– Всі солдати, які пройшли війну потребують медикаментів, які стабілізують емоційний стан. Канада чи Ізраїль мають державні програми лікування посттравматичного синдрому канабісом. А в Україні нічого такого немає, – додав Шерембей.

Чорний ринок канабісу

Основним супротивником легалізації медичної марихуани є чорний ринок.

– Чорний ринок конопель в Україні оцінюється у 10 млрд грн нелегального доходу. Їм не потрібна нині легалізація, так як ділки і так возять такі медикаменти в Україну, – заявив голова благодійного фонду.

Люди йдуть на ризик та купують такі ліки через безвихідь – українські знеболювальні препарати не допомагають.

– В Україні немає проблем придбати нелегальні наркотики. В нас неможливо купити ліцензовані медикаменти, – додає він.

Легалізація медичного канабісу

Одне із запитань, на яке українці попросять відповісти під час національного опитування у день місцевих виборів 25 жовтня – легалізація медичного канабісу.

Розмови про легалізацію медичного канабісу в Україні точаться уже сьомий рік. 2019-го законопроект щодо легалізації подали в Раду, але згодом відкликали. 20 жовтня в Україні презентували його нову версію.