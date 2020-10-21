Пульсоксиметр: все про пристрій для вимірювання кисню в крові та ціни

Пульсоксиметр – це пристій, який дозволяє відстежувати рівень насичення крові киснем та вчасно реагувати на погіршення показників.

Саме тому лікарі радять хворим на коронавірус пацієнтам користуватися пульоскиметром.

Як працює пульсоксиметр

Пульсоксиметр кріпиться на вказівний палець та за кілька секунд аналізує вміст кисню у крові. Крім цього пристрій може вимірювати кількість серцевих скорочень за хвилину.

Нормальний показник сатурації кисню вище 95. Мінімально допустима позначка – 94, якщо цифри падають нижче, то це свідчить про порушення роботи легень.

Якщо ви не тестувались на коронавірус, тоді такий показник сатурації кисню є сигналом для тестування. У разі підтвердженого Covid-19 вам необхідно звернутися до лікаря, оскільки організм потребує кисню.

Скільки коштує пульсоксиметр та який краще

Електронний пульсоксиметр на палець коштує від 400 до 800 грн. Лікарі здебільшого не рекомендують конкретну марку, оскільки вони усі рівноцінно одинаково вимірюють кисень.

Особливості використання пульсоксиметра

Коли палець холодний, то будуть нижчі відсотки насичення киснем.

Якщо у вас накладні нігті або темний лак, пристрій працюватиме повільніше, і на початку продемонструє нижчі показники.

Якісні батарейки у пристрої. Якщо низький рівень заряду, то пристрій показуватиме нижчі дані.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Ліки від коронавірусу

Станом на жовтень науковці в усьому світі продовжують працювати на вакциною та ліками проти коронавірусу.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров’я назвала єдиний препарат, який нині може рятувати хворих з важкою формою захворювання.

Його назва Дексаметазон, однак його використання проти Covid-19 потребує додаткових досліджень.