У Бразилії помер 28-річний волонтер, який брав участь у випробуваннях вакцини проти коронавірусу від Оксфордського університету та фармацевтичної компанії AstraZeneca.

Смерть чоловіка настала ”внаслідок ускладнень від Covid-19”, написала газета Globo.

Міжнародний комітет з оцінки безпеки вакцини повідомив бразильське Національне агентство з санітарного нагляду про те, що сталося.

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Дослідницький інститут Д’Ор, який проводить тестування в Ріо-де-Жанейро, уточнив, що у Бразилії 8 тис. осіб беруть участь у міжнародній програмі досліджень препарату.

Половина волонтерів отримують дозу вакцини, а друга половина – плацебо.

Нині невідомо, чи отримав померлий плацебо або сам препарат, оскільки дослідження проводиться подвійним сліпим методом.

Вакцина проти коронавірусу

Британська фармкомпанія AstraZeneca у вересні призупиняла випробування своєї вакцини від коронавірусу через побічну реакцію одного з добровольців.

Тестування відновили за тиждень.

Вакцина AstraZeneca є одним з трьох препаратів, що знаходяться на третій стадії випробувань. У тестуванні беруть участь 30 тис. людей по всьому світі.

Джерело: Globo