У пацієнтів спостерігається три стадії розвитку Covid-19.

Близько 80% хворих одужують на першій стадії захворювання, пояснила інфекціоніст Ольга Голубовська на онлайн-брифінгу 22 жовтня.

Вона каже, що цей вірус не можна порівнювати з грипом, але Covid-19 має три етапи розвитку.

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1 етап

Перший тиждень захворювання хворий себе почуває практично здоровими. У 80% людей захворювання і закінчується на цій стадії.

2 етап

У цій фазі лікуються від 10 до 30% хворих. У них зафіксовано ураження органів і системи організму. Все лікування спрямоване на стримування “шторму” імунної системи.

Триває ця фаза до трьох тижнів. Застосовуються всі методи лікування.

3 етап

Посткоронавірусний синдром, коли пацієнтам потрібно залишатися під наглядом. Людина може до місяця перебувати на лікарняному після одужання.

Прогноз пандемії коронавірусу

Ситуація з коронавірусом в Україні може покращитися ближче до березня 2021 року. У найближчі кілька місяців навпаки чекають зростання захворюваності, вважає Ольга Голубовська.

В Україні 22 жовтня зафіксували 7 053 хворих на Covid-19. Загалом зафіксовано 322 879 випадків.