У пацієнтів спостерігається три стадії розвитку Covid-19.
Близько 80% хворих одужують на першій стадії захворювання, пояснила інфекціоніст Ольга Голубовська на онлайн-брифінгу 22 жовтня.
Вона каже, що цей вірус не можна порівнювати з грипом, але Covid-19 має три етапи розвитку.
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1 етап
Перший тиждень захворювання хворий себе почуває практично здоровими. У 80% людей захворювання і закінчується на цій стадії.
2 етап
У цій фазі лікуються від 10 до 30% хворих. У них зафіксовано ураження органів і системи організму. Все лікування спрямоване на стримування “шторму” імунної системи.
Триває ця фаза до трьох тижнів. Застосовуються всі методи лікування.
3 етап
Посткоронавірусний синдром, коли пацієнтам потрібно залишатися під наглядом. Людина може до місяця перебувати на лікарняному після одужання.
Прогноз пандемії коронавірусу
Ситуація з коронавірусом в Україні може покращитися ближче до березня 2021 року. У найближчі кілька місяців навпаки чекають зростання захворюваності, вважає Ольга Голубовська.
В Україні 22 жовтня зафіксували 7 053 хворих на Covid-19. Загалом зафіксовано 322 879 випадків.