Ополіскувач для ротової порожнини вбиває Covid-19 – дослідження

Звичайні ополіскувачі для ротової порожнини можуть зменшити ризик захворіти на коронавірус.

Про це йдеться в одному з останніх американських досліджень.

З’ясувалося, що протягом 2-х хвилин полоскання ротової порожнини ополіскувач вбиває більше 99% коронавірусних частинок.

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Однак існує нюанс: така висока ефективність можлива лише якщо полоскання відбудеться протягом 30 секунд з моменту потрапляння небезпечного вірусу в ротову порожнину.

Такі результати шокували навіть самих дослідників.

– Навіть якщо використання цього рішення зменшить передачу вірусу на 50%, це матиме серйозний вплив, – сказав Крейг Мейєрс.

Науковці наполягатимуть на подальших дослідженнях впливу ополіскувачів на коронавірус.

Крейг Мейєрс закликав до щоденного використання ополіскувачів, а також запропонував брати їх з собою на вулицю, разом із антисептиком.

– Так, це справді може бути додатковою допомогою. Але про соціальне дистанціювання, маски та чисті руки забувати не можна, – підсумував Мейєрс.

Україна виготовлятиме ліки проти Covid-19

19 жовтня стало відомо, що в Україні виготовлятимуть ліки проти коронавірусу після завершення реєстрації в експертному центрі при МОЗ.

Починаючи з квітня, препарат фавіпіравір внесено до протоколу лікування коронавірусу в Україні.

Виробником фавіпіравіру стане українська фармацевтична компанія Мікрохім.