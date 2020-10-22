Українську вакцину проти Covid-19 випробовуватимуть на людях через три місяці

Розробники української вакцини проти коронавірусу планують випробування на людях через три місяці.
Доклінічні випробування на тваринах пройшли успішно, розповів один з розробників препарату Михайло Федоров в інтерв’ю РБК-Україна.
Вчений пояснив, що після обговорення з урядом переходу до клінічної фази, документація про розробку вакцини буде передана в ВООЗ.
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Клінічна фаза буде проходити із залученням добровольців у кілька етапів, після чого будуть зроблені висновки про безпечність та ефективність препарату, повідомив Фаворов.
Українська вакцина проти Covid-19
Українські дослідники представили президенту Володимиру Зеленському результати доклінічної фази досліджень вакцини проти коронавірусу.
Терміни перевірки вакцини та процеси, пов’язані з підготовкою до виробництва обговорюватимуться після успішного проходження всіх фаз.
Джерело: РБК-Україна