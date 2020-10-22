Як оформити лікарняний в Україні

Крок 1. Вивчаємо свої права
Перед тим, як оформити лікарняний, необхідно знати про свої права. Лист непрацездатності оформляється з того дня, коли хворий звернувся до медичного закладу за допомогою. Він підтверджує факт відсутності на робочому місці з поважних причин.
Людина має право на допомогу з тимчасової непрацездатності. Відповідно до українського законодавства, коли:
- захворіла працююча людина, перші п’ять днів лікарняного оплачує роботодавець, а решту часу – Фонд соцстраху;
- захворіла дитина до 14 років, Фонд соцстраху оплатить лікарняний одному з батьків за 14 днів хвороби;
- захворіла дитина і проходить лікування в стаціонарі, Фонд соцстраху оплатить лікарняний повністю;
- захворів один із членів родини, інший член родини, який працює, також має право на виплати за 3 календарні дні (в деяких випадках – за 7 днів).
Максимальна тривалість лікарняного – 1 рік (у разі тяжких травм, тривалої реабілітації або післяопераційного періоду).
Виплати за лікарняним складають:
- 50% від середньої зарплати – у разі страхового стажу менше 3 років;
- 60% від середньої зарплати – у разі страхового стажу менше 3–5 років;
- 70% від середньої зарплати – у разі страхового стажу менше 5–8 років;
- 100% від середньої зарплати – у разі страхового стажу понад 8 років.
Крок 2. Звертаємося до лікаря
Найчастіше лікарняний лист оформлює сімейний лікар або вузькопрофільний фахівець – гінеколог, отоларинголог, кардіолог, невролог, хірург тощо.
Потрібно записатися на прийом до фахівця, зателефонувавши до реєстратури лікарні або в спеціальному сервісі helsi.me. На прийом до лікаря не забудьте взяти паспорт, амбулаторну карту, результати обстежень та інші документи, що посвідчують особу та підтверджують факт наявності захворювання.
Лікар поставить діагноз, призначить лікування і відкриє лікарняний.
Крок 3. Перевіряємо коректність заповнення лікарняного
Після лікування потрібно прийти на прийом до лікаря за випискою. Він заповнить лікарняний. Документ складається з трьох частин: корінця (залишається в лікарні), лицьового бланка (заповнюється лікарем і видається пацієнту), зворотного бланка (заповнюється бухгалтером за місцем роботи пацієнта).
Пацієнту в день виписки важливо перевірити коректність даних, зокрема ПІБ., дати лікарняного, назву підприємства, паспортні дані, підписи та печатки тощо.
Крок 4. Віддаємо лікарняний лист у бухгалтерію
У перший день виходу на роботу лікарняний лист необхідно віддати в бухгалтерію для документального оформлення й нарахування допомоги з безробіття.
Пандемія, спричинена Covid-19, призвела до тисяч хворих в Україні та світі. Як оформити лікарняний, якщо дитина захворіла на коронавірус – у матеріалі Фактів ICTV.