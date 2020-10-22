Як оформити лікарняний в Україні

Лікарняний лист – це доказ тимчасової непрацездатності, який оформляється медичною установою й надається роботодавцю. Цей документ дає право на отримання допомоги з тимчасової втрати непрацездатності, яку виплачує роботодавець (за перші п’ять днів хвороби) і Фонд соціального страхування (за решту часу хвороби).

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Покрокова інструкція, як оформити лікарняний в Україні – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.