Група науковців з Інституту медичних наук Університету Токіо підтвердила, що лицьові маски – ефективний засіб, який перешкоджає як поширенню людиною вірусів, так і їхньому проникненню в організм.

Під час експериментів учені розмістили в лабораторії лицем до лиця два манекени.

В одному з експериментів дослідники наділи маску на манекен, забезпечений функцією вдихання. За словами вчених, кількість вірусів, що поглинаються манекеном, було знижено на 17% за використання тканинної і на 47% за використанні звичайної хірургічної маски.

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Коли маску надягали на манекен-розповсюджувач вірусів, і полотняна, і хірургічна маски привели до зниження отримання вірусів іншим манекеном без маски більш, ніж на 70%.

Дослідники також повідомили, що надягання маски на обидва манекена не змогло повністю запобігти переданню вірусів.

Масковий режим у Болгарії

Через погіршення ситуації з коронавірусом уряд Болгарії посилює карантинні заходи.

У жовтні в країні почали фіксувати збільшення добового приросту хворих, через що запровадили обов’язкове носіння масок на вулиці.

Вимога носити захисні засоби під час перебування на відкритому повітрі стосується всіх громадян країни.

Джерело: NHK