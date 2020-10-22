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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Японські вчені з’ясували, чи допомагають маски з тканини від вірусів

Група науковців з Інституту медичних наук Університету Токіо підтвердила, що лицьові маски – ефективний засіб, який перешкоджає як поширенню людиною вірусів, так і їхньому проникненню в організм.

Під час експериментів учені розмістили в лабораторії лицем до лиця два манекени.

В одному з експериментів дослідники наділи маску на манекен, забезпечений функцією вдихання. За словами вчених, кількість вірусів, що поглинаються манекеном, було знижено на 17% за використання тканинної і на 47% за використанні звичайної хірургічної маски.

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Коли маску надягали на манекен-розповсюджувач вірусів, і полотняна, і хірургічна маски привели до зниження отримання вірусів іншим манекеном без маски більш, ніж на 70%.

Дослідники також повідомили, що надягання маски на обидва манекена не змогло повністю запобігти переданню вірусів.

Масковий режим у Болгарії

Через погіршення ситуації з коронавірусом уряд Болгарії посилює карантинні заходи.

У жовтні в країні почали фіксувати збільшення добового приросту хворих, через що запровадили обов’язкове носіння масок на вулиці.

Вимога носити захисні засоби під час перебування на відкритому повітрі стосується всіх громадян країни.

Джерело: NHK

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