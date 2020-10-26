Понад 7 тис. інфікованих Covid-19 щодня, нові українські реалії. Але, попри зростаючі цифри у більшості випадків хворі переносять вірус у легкій та середній ступені тяжкості. Це ті, хто можуть лікуватися вдома. Утім, через власні помилки і вони дуже часто потрапляють до лікарень.

Робити КТ для профілактики – нині справжня мода. Але цей ажіотаж зайвий, стверджують лікарі. Більшості хворих комп’ютерна томографія взагалі не потрібна. Особливо на початкових етапах хвороби.

Важливий момент – якщо стан хворого погіршиться, два рази підряд КТ робити не можна. Адже це значне навантаження на організм людини. І тоді попереднє може ускладнити діагностику в критичні моменти. Тож перш ніж йти на КТ – краще порадитися з двома лікарями.

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Антибіотики не здатні попередити ускладнення від коронавірусу. Варто запам’ятати – жоден антибіотик вам не допоможе вилікувати вірус. Бо антибіотики не лікують Covid-19, їх варто приймати у тих випадках, коли є ускладнення у вигляді бактеріальних процесів.

Українці роками звикли лікуватися самостійно. От тільки у випадку з коронавірусом такий крок часто стає фатальним.

Є три етапи, через які проходить людина, інфікована Covid-19. Перший – протікає для людини майже не помітно, триває тиждень. Другий етап – вірус вражає всі органи. У відповідь імунна система з ним починає боротися. Триває ця фаза до трьох тижнів.

Наступний етап – постковідний. Майже місяць відбувається відновлення організму після хвороби.

Щоб ефективно контролювати усі етапи, вам знадобиться поповнення домашньої аптечки. Пульсоксиметр. Він вимірює одразу два показники – пульс та насичення крові киснем. Саме завдяки цьому можна визначити чи нормально працюють ваші легені.

Лікарі кажуть: паніка та самолікування несуть не меншу загрозу для хворого, ніж сам коронавірус. Непотрібна таблетка чи зволікання часу грають не на вашу користь.

КТ легень під час коронавірусу

Після значного зростання кількості хворих на Covid-19 та тих, у кого фіксують відповідну симптоматику, українські лабораторії перенавантажені, і змоги зробити ПЛР-тестування та отримати результат доводиться чекати кілька днів.

Це може спонукати українців шукати інші шляхи та замість ПЛР намагатися з’ясувати діагноз за допомогою комп’ютерної томографії легень (спеціальний метод, під час якого використовується рентгенівське випромінювання).

Однак спеціалісти не радять проводити відповідне дослідження самостійно, оскільки воно призначається лише лікарем, коли від цього є користь для лікувального процесу.