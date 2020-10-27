Світ охопила пандемія коронавірусу. Симптоми по днях, які були опубліковані в дослідженні китайських медиків, допоможуть показати, як протікає захворювання.
За основу досліджень були взяті історії хвороб пацієнтів двох лікарень Уханя (Китай), які надійшли після 29 грудня і виписалися або померли до 31 січня.
Симптоми коронавірусу Covid-19 часто схожі з грипом або ГРВІ.
Симптоми коронавірусу по днях:
День 1-4. У перші дні основним симптомом є підвищена температура. У декого може з’явитися біль в м’язах, сухий кашель, нудота і діарея.
Початок хвороби також може протікати в м’якій формі, тому людина може вирішити, що це щось несерйозне.
День 5-6. У людини ускладнюється дихання. Особливо це стосується літніх людей, у яких є проблеми зі здоров’ям.
День 7. Істотне посилення проблем з диханням. Дослідження показує, що у багатьох заражених в цей період симптоми слабшають.
День 8-9. У пацієнтів, які важко переносять інфекцію (близько 15% від числа всіх хворих), розвивалися ознаки гострого респіраторного дистрес-синдрому: легені вже не могли належним чином забезпечувати киснем життєво важливі органи.
День 10-11. Пацієнти, які важко переносять інфекцію, надходять в реанімацію. До решти симптомів додається біль в животі.
День 12-15. Пацієнти йдуть на поправку і температура знижується.
День 17. Одужалих виписують.Читайте: ВООЗ назвала умову екстреного використання вакцини проти Covid-19 Локдаун або карантин: Європа посилює обмеження через Covid-19 Як в Україні безкоштовно здати тест на Covid-19 і хто це може зробити
Медики підкреслюють, що кашель є другорядним симптомом, тому що після виписки з лікарні багато з тих, хто вилікувався, продовжували кашляти.
Задишка проходить через 13 днів. Загалом період одужання займає близько 22 днів, але деякі пацієнти вмирали на 18 день.
Напередодні віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна зможе отримати від ЄС до 8 млн доз вакцини від Covid-19.
Загалом Європейський Союз виділив €400 млн Фонду Covid-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX), який забезпечить придбання до 2 млрд доз вакцини до кінця 2021 року.
Джерело: thelancet.com