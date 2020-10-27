Імунітет до коронавірусу не є постійним, захисні функції організму слабшають протягом кількох місяців, через що можливе повторне зараження.

До такого висновку дійшли науковці Імперського коледжу Лондона.

Дослідники тестували людей на наявність антитіл до Covid-19 у червні та вересні. Влітку імунітет був у 60 осіб на 1 000 населення, восени – у 44 осіб на 1 000 населення.

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За інформацією науковців, за три місяця фіксується зниження рівня антитіл на 26%. Водночас у людей похилого віку ці процеси відбуваються швидше.

Через такі процеси дослідники припускають, що на коронавірус можна захворіти не лише повторно, а й кілька разів.

Імунітет до Covid-19

Під час попередніх досліджень науковці заявляли, що антитіла до коронавірусу виробляються майже у всіх людей, які перехворіли на Covid-19.

Такі результати озвучили представники наукового центру, що працюють разом з нью-йоркською мережею лікарень Mount Sinai.

Імунітет у людей з’являється незалежно від віку, статі та тяжкості перебігу хвороби.