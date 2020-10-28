15% смертей від Covid-19 може бути пов’язане із забрудненням повітря – дослідження

15% смертей від коронавірусу можуть бути пов’язані із забрудненням повітря. В Україні з брудним повітрям, можна пов’язати смерть 1 418 хворих Covid-19.

Країна входить у 20 країн, де цей показник найвищий, йдеться у дослідженні опублікованому у журналі Cardiovascular Research.

Вчені дійшли висновку, що отруєне повітря робить людей більш вразливими до Covid-19. Щоб вирахувати показник в 15%, вчені використовували математичне моделювання.

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Оцінки вчених:

27% смертей у Східній Азії можуть бути пов’язані із забрудненням повітря;

17% – у Північній Америці;

29% – у Чехії;

28% – у Польщі;

27% – у Китаї;

27% – у Північній Кореї;

27% – у Словаччині;

25% – у Німеччині, Угорщині, Австрії та Білорусі;

21% – в Україні.

Дослідники уточнюють, що цифри не означають, що забруднення повітря безпосередньо спричинило смерть від коронавірусу. Але і не виключають цього.

Як забруднене повітря впливає на смертність

Брудні частинки, які люди вдихають з повітрям, викликають запалення та пошкодження артерій. Це подразнює внутрішню оболонку артерій та призводить до звуження та жорсткості артерій.

– Вже наявне пошкодження судин може призвести до підвищеного ризику серйозного захворювання на коронавірус, – пояснив професор Томас Мюнцель з університету Гутенберга.

Якщо у людини є проблеми з серцем, то забруднення повітря та коронавірус спричиняє проблеми, які можуть призвести до інфарктів, серцевої недостатності та інсульту.

Імунітет до коронавірусу