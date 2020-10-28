Одним із симптомів коронавірусу є втрата нюху. Він може значно погіршувати якість життя людини, позбавляти її щоденних радощів.

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла, як відновити нюх під час Covid-19.

За її словами, якщо симптом зник протягом першого чи другого тижня хвороби, жодних втручань робити не треба.

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Однак, якщо втрата нюху фіксується довше, то варто дотримуватися таких порад:

застосовувати краплі для носа, які мають протизапальну дію;

додатково можна тренувати нюх шляхом вдихання ефірних олій, це може спонукати сенсорну реакцію;

вживати їжу, яка має більш виражені смаки – гострий, кислий, солоний чи солодкий, додавання спецій буде чудовим тренуванням для рецепторів.

Наслідки коронавірусу

Екс-очільниця МОЗ Уляна Супрун назвала наслідки коронавірусу для організму.

За її словами, після хвороби можуть бути проблеми з серцем, зростає ризик розвитку хвороб Паркінсона та Альцгеймера.

Детальніше про наслідки коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Уляна Супрун

Фото: МОЗ