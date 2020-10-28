Одним із симптомів коронавірусу є втрата нюху. Він може значно погіршувати якість життя людини, позбавляти її щоденних радощів.
Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла, як відновити нюх під час Covid-19.
За її словами, якщо симптом зник протягом першого чи другого тижня хвороби, жодних втручань робити не треба.
Читайте: Симптоми коронавірусу за днями
Однак, якщо втрата нюху фіксується довше, то варто дотримуватися таких порад:
- застосовувати краплі для носа, які мають протизапальну дію;
- додатково можна тренувати нюх шляхом вдихання ефірних олій, це може спонукати сенсорну реакцію;
- вживати їжу, яка має більш виражені смаки – гострий, кислий, солоний чи солодкий, додавання спецій буде чудовим тренуванням для рецепторів.
Наслідки коронавірусу
Екс-очільниця МОЗ Уляна Супрун назвала наслідки коронавірусу для організму.
За її словами, після хвороби можуть бути проблеми з серцем, зростає ризик розвитку хвороб Паркінсона та Альцгеймера.
Детальніше про наслідки коронавірусу читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Уляна Супрун
Фото: МОЗ