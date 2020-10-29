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Факти / Lifestyle / Здоров'я

МОЗ змінило стандарти надання медичної допомоги хворим на Covid-19

Стандарти надання медичної допомоги хворим на коронавірус змінило Міністерство охорони здоров’я.

Тепер амбулаторне лікування завершується за наявності одного з трьох критеріїв, заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Усі ці критерії є рівноцінними.

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Серед них:

  • відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження. При цьому непотрібно проводити додатково ІФА- або ПЛР-тестування;
  • відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, рахуючи з 10 дня з дати забору матеріалу при позитивному ПЛР-дослідженні. Також непотрібно повторно проводити дослідження;
  • відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання за умови отримання одного негативного результату методом ПЛР.

Коронавірус в Україні

29 жовтня в Україні зафіксували 3 70 417 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу медики підтвердили ще 7 342 позитивні ПЛР-тести на Covid-19.

Днем раніше в Україні зафіксували найвищий показник смертності від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.

Джерело: МОЗ

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